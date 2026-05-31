Cuciniamo insieme | Pasta ricotta e asparagi

Un primo piatto abbondante, ma facile che potete fare anche in versione vegetariana e che si richiama ai sapori della primavera di montagna. Semplice e molto rapida questa pasta risolve in pochi minuti un pranzo o una cena con un sapore che invita a immaginare pascoli e prati di montagna.Ingredienti – Un mazzetto di asparagi (meglio se di calibro ridotto) uno o due cipollotti di Tropea, 100 gr di speck (facoltativo) in due fette spesse, 100 gr di ricotta meglio se di mucca, 360 gr di pasta corta di semola di grano italiano, 4 o 5 noci, 4 cucchiai di olio extravergine di oliva, 4 cucchiai di Parmigiano Reggiano o Grana padano grattugiato, sale e pepe qb.Procedimento – Mettete a scaldare l’acqua per la pasta, in una padella fate sudare lo speck che avrete ridotto a cubetti o a fiammifero, nel frattempo fate a rondelle gli asparagi salvaguardando intere le punte e tritate finemente la cipolla. Appena lo speck è diventato croccante toglietelo dalla padella e aggiungete l’olio extravergine di oliva, le cipolle e gli asparagi, fate stufare aggiustando di sale e pepe. Mettete a cuocere la pasta in acqua leggermente salata. Appena gli asparagi saranno morbidi ritirateli dalla padella e tenete da parte le punte: in un bicchiere da frullatore mettete gli asparagi, un paio di cucchiai di formaggio grattugiato e la ricotta. Passate al mixer fino a ottenere una crema.Rimettete in padella speck e punte di asparagi scolate la pasta bene al dente saltatela in padella aggiungendo la crema di asparagi e ricotta (se serve aiutatevi con un po’ di acqua di cottura) portando la pasta a perfetta cottura e del caso aggiustando di sale e pepe. Servite con la granella di noci che avrete ottenuto dopo averle sgusciate e aver tritato grossolanamente al coltello i gherigli e una buona spolverata di formaggio grattugiato. Nel caso vogliate una versione vegetariana eliminate lo speck.Come far divertire i bambini – Date loro il compito di guarnire il piatto con le noci.Abbinamento – Abbiamo pensato a uno spumante metodo classico dei Monti Lessini da uva durella. In alternativa Sauvignon del Collio, Malvasia del Carso o Muller Thurgau della Val di Cembra.