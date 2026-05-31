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Fabio Amendolara
2026-05-31

Gli «eco-anarchici» incendiano il Brennero

Gli «eco-anarchici» incendiano il Brennero
Nel riquadro una delle cabine bruciate. Sullo sfondo la manifestazione ambientalista sull’autostrada (A22) che ha provocato il blocco del valico dall’Austria (Ansa)
Mentre le proteste degli ambientalisti sul versante austriaco contro il traffico di mezzi pesanti bloccano l’Autostrada, un atto doloso brucia le centraline elettriche della linea ferroviaria. Blocco totale. S’indaga sull’estremismo: una saldatura pericolosa.

Una piccola cabina tecnica annerita dal fuoco, le pareti deformate dal calore, il tetto piegato come un foglio di lamiera. Dai basamenti esce ancora del fumo biancastro. Intorno, cavi carbonizzati e materiale elettrico ridotto a una massa indistinta.

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ambientalisti anarchici brennero
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Bimba di 2 anni morta a Bordighera, arrestato il compagno della mamma

Bimba di 2 anni morta a Bordighera, arrestato il compagno della mamma
Nel riquadro Manuel Iannuzzi, accusato di maltrattamenti alla piccola Beatrice (Ansa)
È accusato di maltrattamenti aggravati dal decesso della piccola. Secondo gli investigatori, la tragedia sarebbe avvenuta al termine di una lunga catena di violenze e sevizie: i due l’avrebbero costretta a fumare.

È stato arrestato ieri mattina Manuel Iannuzzi, compagno di Emanuela Aiello, la mamma di Beatrice, la piccola morta a Bordighera, in provincia di Imperia, nella notte tra l’8 e il 9 febbraio scorsi. L’accusa per l’uomo è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina, che aveva solo due anni.

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bimba morta bordighera

Mai dire Blackout | Energia, la nuova sicurezza

Mai dire Blackout | Energia, la nuova sicurezza

Iea sugli investimenti. La Cina e il greggio. Stagione di prezzi elettrici a zero. I metalli dopo la tregua. Eolico offshore tedesco in crisi.

sergio giraldo mai dire blackout
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PERICOLO ROSSOVERDE

PERICOLO ROSSOVERDE
Manifestanti bloccano la strada del Brennero (Getty Images)

Nel giorno delle proteste contro il traffico sull’Autostrada del Brennero, attacco terroristico alle centraline Fs nel Veronese: bloccati pure i treni. I sospetti sugli ambientalisti «radicali» e sugli anarchici. Un’alleanza magari non voluta però ad alto rischio. E a Firenze Avs ed ecologisti tifano espressamente per l’esproprio delle case sfitte.

La conquista più importante dell’Unione europea è la caduta delle barriere. Nei Paesi che appartengono alla Ue non sono più necessarie le dogane e ogni cittadino può circolare liberamente, e anche le merci transitano senza ostacoli. Ma ai Verdi tutto ciò non piace. O per lo meno: a parole sono favorevoli all’unificazione e agli Stati Uniti d’Europa, ma poi in pratica vorrebbero limitare il flusso di auto e camion. Per questo, ieri, è stata chiusa l’autostrada del Brennero: 2.000 Verdi austriaci hanno inscenato una manifestazione bloccando il traffico sull’autostrada che congiunge il Nord Italia con il Nord Europa. Nonostante l’invasione della sede stradale fosse annunciata, una serie di famigliole di ritorno dalle vacanze nel nostro Paese e dirette a casa, in Germania e non solo, sono state costrette a invertire la marcia per trovare una sistemazione almeno per la serata di ieri. Ma cosa vuole chi protesta contro l’A22?

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L’Intelligenza artificiale è necessaria? Sono i vincoli dell’Ue che la frenano

L’Intelligenza artificiale è necessaria? Sono i vincoli dell’Ue che la frenano
iStock
Fabio Panetta spinge l’IA, ma Usa e Cina erogano maxi finanziamenti, noi restiamo alle norme.

Come spesso capita, gli avanzamenti tecnologici sono guardati dagli adulti con lo sguardo dei bambini affascinati e catturati da risultati che paiono un gioco di prestigio.

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