Carlo Cambi
and
Petra Carsetti
2025-08-24

Cuciniamo insieme | Trippa finta alla marchigiana

Cuciniamo insieme | Trippa finta alla marchigiana
Ricetta che più rurale di così non si può, ma che sfrutta in questa stagione la pienezza di profumo e di gusto del pomodoro. Non vale la pena usare la salsa pronta – che comunque è una benedizione in cucina - quando se ne può fare una espressa senza troppa fatica e senza perdere troppo tempo. Per il resto è da “ammirare” l’invettiva delle “vergare” (si chiamano così in dialetto marchigiano le donne che tengono salde le redini della casa e della famiglia) che per mettere a tavola con poca spesa e la massima resa chi lavorava nei campi hanno creato questo piatto gustosissimo.

Macron dà di matto. Salvini: «Reazione spropositata a un detto milanese»

Emmanuel Macron (Ansa)
  • Convocato l’ambasciatore dopo il «taches al tram» sulla guerra del vicepremier. Forza Italia: «Non decide lui la politica estera».
  • Le esternazioni del leader leghista sono solo una scusa: la verità è che con i transalpini troppi dossier ci vedono su sponde opposte. A cominciare dalla reiterata volontà francese di rompere con Donald Trump.

Lo speciale contiene due articoli

The Donald passa al contrattacco. Ecco tutti i documenti su Epstein

Jeffrey Epstein (Getty)
Era accusato di voler insabbiare il caso, ma il Dipartimento di Giustizia pubblica le carte.
Trump dà un’altra «botta» al Green deal Ue

Donald Trump (Ansa)
L’amministrazione Usa ferma i lavori (arrivati all’80%) del colosso danese Orsted: un progetto eolico offshore a Rhode Island. Una tegola per una delle big delle rinnovabili in Europa che già viveva difficoltà finanziarie e ora valuta di fare causa agli Stati Uniti.
Le pillole di galateo di Petra e Carlo | Le buone maniere tra Oriente e Occidente

Le pillole di galateo di Petra e Carlo | Le buone maniere tra Oriente e Occidente
