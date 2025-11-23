Cuciniamo insieme | Tarte tatin di scarola

Se non la conoscete la storia di Stephanie e Caroline Tatin è curiosa. Accadde loro di preparare una torta di mele in una teglia solo che si dimenticarono della pasta. Avendo già le mele cotte decisero di coprirle con un disco d’impasto, d’infornare il tutto e poi di rovesciare la preparazione sotto sopra per vedere l’effetto che fa. E l’effetto è sempre molto scenografico. Di solito la Tatin (dal nome delle due sorelle) si fa dolce, noi l’abbiamo reinterpretata con un prodotto di stagione e dell’orto. E’ sfiziosa, veloce, appetitosa.Ingredienti – Un caspo d’insalata scarola bella croccante, cento grammi di pancetta o bacon in tre o quattro fette spesse da cui ricavare dei dadini, 80 gr di olive taggiasche denocciolate, 30 gr di capperi dissalati, una confezione di pasta sfoglia (o se preferite brisé), sale, pepe olio extravergine di oliva qb.Procedimento – Lavate bene la scarola, asciugatela lasciandola però intera. In una teglia da forno circolare che possa contenere bene l’insalata un po’ schiacciata sistemate un foglio di carta forno che ungerete con olio extravergine di oliva aggiungendo un pizzico di sale e di pepe. Ora adagiate la scarola nella teglia e inserite tra le foglie olive, capperi, dadini di pancetta o bacon che avrete ricavato tagliando le fette. Irrorate di olio extravergine di oliva e condite ancora con sale e pepe. Ricoprite la scarola con la pasta sfoglia o la brisé dando all’impasto una forma a conchiglia in modo che possa contenere l’insalata, bucherellate la pasta qua e là e infornate a 180 gradi per una ventina di minuti. Uscita dal forno capovolgete la Tatin sul piato di portata, se volete date ancora un giro di extravergine, e servite.Come far divertire i bambini – Date loro il compito di farcire la scarola con i diversi ingredienti.Abbinamento – Abbiamo scelto uno spumante Metodo Classico dell’Oltrepò pavese rosato da Pinto Noir. Vanno benissimo tra i bianchi vini aromatici come il Traminer, il Sauvignon, il Muller Thurgau, la Malvasia.