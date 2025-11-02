Cuciniamo insieme | Polpette d'autunno

Carlo Cambi
D’accordo i mondeghilli (le polpette milanesi) sono quello che sono, inarrivabili. Per la verità Pellegrino Artusi nel suo La Scienza in cucina e l’arte di mangiar bene scrive opportunamente: «Non crediate che io abbia la pretensione d’insegnarvi a far le polpette. Questo è un piatto che tutti lo sanno fare cominciando dal ciuco, il quale fu forse il primo a darne il modello al genere umano».

Pechino fa la faccia buona sui chip

Pechino fa la faccia buona sui chip
Xi Jinping (Ansa)
Xi Jinping pronto a esentare dal divieto di export verso l'Europa alcuni ordini di semiconduttori Nexperia. Una boccata d'ossigeno per la filiera dell'auto in grave crisi di forniture.
Per sfilarsi dalla tenaglia cinese l'Italia acceleri sul piano minerario

Per sfilarsi dalla tenaglia cinese l'Italia acceleri sul piano minerario
iStock
Abbiamo avviato 14 progetti esplorativi, ma è necessario rigenerare le vecchie cave e rafforzare quelle già attive. Ci sono da estrarre materie critiche come rame, cobalto, tungsteno, grafite, zinco, litio e terre rare.
Roma rallenta ma sorpassa il trenino tedesco. Madrid e Parigi han poco da esultare

Roma rallenta ma sorpassa il trenino tedesco. Madrid e Parigi han poco da esultare
iStock
Italia e Germania soffrono la guerra commerciale globale, eppure la prima cresce come o più della seconda in 14 trimestri su 15. Il governo deve far salire la domanda.
