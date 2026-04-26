Cuciniamo insieme | Fettine alla pizzaiola

Una ricettina che è un classico delle famiglie italiane, almeno una volta quando si passava un po’ di tempo in cucina. È di quelle da fare in fretta, ma capaci di stimolare robusti appetiti. L’origine è napoletana, le varianti infinite. Non possono però mancare aglio, salsa di pomodoro, ottimo olio extravergine di oliva poi fate a gusto vostro: c’è chi aggiunge capperi e acciughe, chi si accontenta del sugo di base. Noi abbiamo scelto una via intermedia: olive buone e la mozzarella.Ingredienti – 4 fette di arista di maiale (circa 600 gr), 350 gr di salsa o passata o pelati frullati di pomodoro, tre spicchi d’aglio, un peperoncino fresco o un cucchiaino di peperoncino macinato, 4 cucchiaini di origano, 6 cucchiai di olio extravergine di oliva, 200 gr di mozzarella fiordilatte, una ventina di olive, sale q. b.Procedimento – Sbucciate gli spicchi di aglio, privateli dell’anima verde e fateli soffriggere in una capace padella con l’olio extravergine e il peperoncino. Quando l’aglio è appena dorato ritiratelo e aggiungete la salsa di pomodoro aggiustando appena di sale e profumando con l’origano. Fate tirare un po’ il sugo a fuoco moderato. Nel frattempo battete un po’ con il batticarne le fette di arista, salatele appena in superfice da entrambi i lati e fate loro prendere calore nel sugo di pomodoro. Continuate la cottura per 6/7 minuti a fuoco moderato girando un paio di volte le fette di carne. Ora alzate un po’ la fiamma a fate addensare il sugo e a un minuto dalla cottura completa della carne aggiungete le olive e adagiate abbondante mozzarella su ogni fetta di carne. Fate fondere il formaggio appena e servite.Come far divertire i bambini – Fate salare a loro le fette di carne che massaggeranno con le loro manine.Abbinamento – Abbiamo scelto un Aglianico, grande vino dell’Irpinia con la denominazione Taurasi, ma anche del Vulture o del Cilento. In alternativa un Piedirosso (detto Pere e palumme) o un Nerello Mascalese dell’Etna.