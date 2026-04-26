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Salvatore Drago
2026-04-26

Spari al gala di Trump a Washington, fermato un uomo armato

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Spari al gala di Trump a Washington, fermato un uomo armatoplay icon

Notte di paura all’Hilton di Washington durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca: un 31enne apre il fuoco nell’area controlli, ferito un agente. L'aggressore avrebbe dichiarato di voler colpire «funzionari del governo». Trump evacuato e poi l’appello: «Risolviamo le differenze pacificamente».

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attentato trump
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Lo Stato ha un buco da 1.500 miliardi per colpa di evasione e Superbonus

Nonostante gli sforzi per recuperare il nero, ammanchi fiscali e incentivi edilizi hanno reso impossibile stare dentro il Patto di stabilità. I conti si reggono su pensionati e dipendenti. Che non possono sfuggire dall’erario.

Siamo costretti a sforare il Patto di stabilità per l’alta evasione e l’incapacità di recuperare le imposte non versate, oltre all’eredità dei bonus edilizi e soprattutto del 110%, lasciati dai precedenti governi.

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evasione fiscale
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Liti sui soldi, dogmi contabili. Il problema dell’Europa non era Orbán: è l’Europa

Liti sui soldi, dogmi contabili. Il problema dell’Europa non era Orbán: è l’Europa
Ansa

Le divisioni sulla crisi energetica provano che l’Unione rimane un comitato d’affari, che si aggrappa a zerovirgola e nemici esterni perché non ha legittimità democratica.

Morto un Orbán se n’è fatto quasi un altro, ma questo promette di non disturbare il manovratore europeo, fintantoché il manovratore europeo non disturberà lui. Così, adesso che Budapest ha messo via la mannaia dei veti, adesso che alle riunioni dei capi di governo, come ha scritto il polacco Donald Tusk, non ci sono più i russi a origliare per interposti ungheresi, l’Europa può finalmente guardarsi allo specchio. Per scoprire che il suo problema non era Orbán, bensì l’Europa stessa.

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europa a pezzi
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Tutti usano il carbone, tranne noi

Tutti usano il carbone, tranne noi
iStock
Negli ultimi 20 anni, la produzione è salita del 50%. Tolto il nucleare, è la nostra ultima spiaggia. Nel 2005 l’elettricità generata dal fossile era il 67%: due decenni dopo, è al 68%.

Se mi è concesso vorrei tornare sul carbone, giacché su esso, pur cruciale per il nostro benessere, v’è la convinzione diffusa che sia tra i peggiori mali del mondo.

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L’altolà degli Alpini: «O noi o il Pride»

L’altolà degli Alpini: «O noi o il Pride»
Ansa
Le penne nere chiedono al Comune di Udine di scegliere che corteo vuole. Perché quello arcobaleno (deciso all’ultimo) non è compatibile: «Sono due mondi opposti».
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