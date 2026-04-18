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Morello Pecchioli
2026-04-18

Fotocopisteria Francia. I loro piatti-icona arrivano dall’Italia

Fotocopisteria Francia. I loro piatti-icona arrivano dall’Italia
Il boeuf miroton francese (IStock)
Dal boeuf miroton al gateau aux amandes: i cibi amati Oltralpe hanno un corrispettivo nel Belpaese. Poi c’è Caterina de’ Medici...

Louise Léonard è un personaggio letterario. Se chiedessi chi è, pochissimi saprebbero rispondere, ma se chiedessi chi è madame Maigret molti, tutti i fans di Georges Simenon, papà del commissario Maigret, saprebbero rispondere. Madame Maigret e Louise Léonard sono la stessa persona: la moglie del burbero investigatore dal cuore d’oro. Madame Maigret è una cuoca straordinaria.

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cucina francese
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La coralità alpina celebra 100 anni di storia

La coralità alpina celebra 100 anni di storia
Coro SAT, foto ufficiale 2025
  • Dalla prima esibizione della Sosat al Castello del Buonconsiglio alla nascita del Coro della Sat, il racconto di una tradizione nata come atto di impegno sociale e di resistenza e diventata patrimonio universale. Il 25 maggio il concerto commemorativo.
  • Un itinerario che attraversa le epoche, dalla città romana ai sentieri del 1915.
  • Una passeggiata fra natura, chiostri, palazzi e avanguardie del Novecento.

    Lo speciale contiene due articoli
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trentino alto adige
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Attacco all’Unifil: ucciso un francese

Attacco all’Unifil: ucciso un francese
Forze dell'Unifil nel Sud del Libano (Getty Images)
Assaltata una pattuglia di caschi blu nonostante la tregua. Macron: «Gli indizi portano a Hezbollah». Ma la milizia smentisce. Crosetto: «La missione Onu non ha più senso».

Nonostante la tregua in corso tra Israele e il Libano, l’Unifil è stata presa ancora di mira. L’attacco, sferrato nel Sud del Paese dei cedri, ha colpito un contingente della forza di peacekeeping, uccidendo un soldato francese, mentre altri tre risultano feriti.

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unifil libano
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«Anche i tessuti per la casa hanno un’anima»

«Anche i tessuti per la casa hanno un’anima»
Nel riquadro Davide Mazzarini, brand manager di Society Limonta
  • Society Limonta, azienda specializzata in lenzuola, tovaglie e asciugamani, è tra i protagonisti del Salone del Mobile a Milano. Il brand manager: «La tecnica del tinto in capo rende ogni pezzo unico. Ora puntiamo a crescere negli Stati Uniti e in Asia».
  • Biblioteche, totem, tecnologia: ecco tutte le attrazioni connesse alla Design Week.

    Lo speciale contiene due articoli

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salone del mobile
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«Maschi Veri», la ricerca della mascolinità nell’era del politicamente corretto

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«Maschi Veri», la ricerca della mascolinità nell’era del politicamente corretto
«Maschi Veri» (Netflix)
Dalla Spagna a Netflix, la serie segue quattro quarantenni alle prese con identità, relazioni e nuovi equilibri sociali. Tra ironia e crisi personali, il racconto evolve oltre il patriarcato, interrogando cosa significhi essere uomini oggi.
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