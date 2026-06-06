True Paola Bulbarelli Geox l’ha fatto ancora una volta. In arrivo il sandalo «che respira» Geox

Il marchio italiano presenta Climasandal, una calzatura estiva con una suola del 40% più leggera del normale, ma soprattutto con una micro pompa che rinfresca il piede anche sotto al solleone.Le temperature record e le estati sempre più lunghe stanno cambiando abitudini, consumi e persino le condizioni in cui si svolgono le attività sportive. Nelle competizioni di corsa e marcia, il caldo è diventato un avversario sempre più difficile da affrontare, al punto da costringere gli organizzatori a programmare partenze all’alba e gli atleti a utilizzare dispositivi refrigeranti come gilet, bracciali e cappellini tecnici.È da questa nuova realtà climatica che nasce Climasandal, l’ultima innovazione sviluppata da Geox e presentata dal presidente Mario Moretti Polegato. Un progetto che punta a trasferire nel segmento dei sandali la stessa filosofia che ha reso celebre nel mondo la «scarpa che respira», invenzione che ha dato origine a uno dei marchi italiani più riconosciuti nel settore delle calzature, grazie alla possibilità di forare la suola delle scarpe, garantendone allo stesso tempo traspirabilità e impermeabilità. Il resto è storia. Oggi, dopo quel leggendario esordio, Geox scrive il successivo capitolo delle calzature che respirano.«Oggi siamo qui per ripetere quel successo grazie al lavoro di una squadra di giovani innovatori», ha dichiarato Polegato, sottolineando il ruolo centrale della ricerca e della formazione nella strategia dell’azienda. «L’innovazione è la leva per competere sui mercati globali», sostiene da sempre. Fondato da Polegato, il gruppo Geox ha chiuso il 2025 con ricavi pari a 608,7 milioni di euro e circa 2.200 dipendenti a livello globale. L’Europa rappresenta il primo mercato dell’azienda con il 47,8% del fatturato, mentre l’Italia pesa per il 29,4%. Oltre il 70% del giro d’affari viene realizzato fuori dai confini nazionali, confermando la forte vocazione internazionale del marchio.Il nuovo prodotto nasce da una riflessione sulle conseguenze dei cambiamenti climatici. I tecnici Geox hanno analizzato il comportamento del piede durante la camminata nei periodi più caldi dell’anno e studiato le soluzioni presenti sul mercato internazionale. Da questa attività è emersa l’esigenza di introdurre un sistema capace di migliorare la freschezza del piede senza ricorrere a componenti elettroniche o sensori.La risposta è una tecnologia meccanica che sfrutta il movimento naturale della camminata. Ventilated Cushioning System: è questo il nome dell’inedita tecnologia capace di offrire alla calzatura un rinnovato modo di respirare. All’interno del sandalo è stata inserita una pompa posizionata nell’area del tallone che, a ogni passo, comprime l’aria e la convoglia attraverso una rete di canalizzazioni fino alla parte anteriore della calzatura. Il flusso viene rilasciato alla base delle dita in modo graduale, generando una sensazione di freschezza continua e non invasiva.Per amplificare l’efficacia del sistema, Geox ha sviluppato anche una nuova suola ultraleggera, con un peso inferiore del 40% rispetto a quello di una tradizionale suola da sandalo. Un elemento particolarmente rilevante in una categoria di prodotto che rappresenta uno dei segmenti più importanti del mercato estivo delle calzature e che, secondo l’azienda, non ha conosciuto negli ultimi anni innovazioni tecnologiche significative.Dietro il progetto c’è un percorso di formazione che coinvolge le scuole tecnologiche interne di Geox. «Abbiamo insegnato ai nostri giovani ricercatori a comprendere i bisogni delle persone e a distinguere ciò che è essenziale da ciò che è superfluo», ha spiegato Polegato. Un approccio che, secondo il presidente, fa parte del Dna aziendale e rappresenta una leva competitiva fondamentale in una fase economica globale caratterizzata da forte pressione sui consumi e crescente difficoltà nel generare innovazione di prodotto. Per Geox, Climasandal rappresenta un’ulteriore evoluzione del modello di business costruito negli anni attorno all’innovazione tecnologica e alla valorizzazione dei brevetti tanto che l’intero progetto è stato protetto da brevetti internazionali già estesi nei principali mercati mondiali. Per Geox il Climasandal rappresenta non soltanto un nuovo prodotto, ma anche una conferma della capacità dell’azienda di trasformare ricerca scientifica e proprietà intellettuale in vantaggio competitivo.«Mi sento fiero di far parlare il mondo della nostra nuova tecnologia», ha affermato Polegato. «E sono altrettanto fiero di continuare a stimolare i giovani verso la ricerca, l’innovazione e la cultura del brevetto».Il lancio del Climasandal arriva in un momento in cui la capacità di differenziare l’offerta attraverso contenuti tecnologici e innovazione proprietaria è sempre più decisiva per la competitività delle imprese. Una sfida che Geox intende affrontare puntando ancora una volta sul binomio che ne ha segnato la storia: ricerca applicata e tutela della proprietà intellettuale. Da qui l’appello di Polegato a rafforzare il sostegno alla ricerca e all’innovazione. «La proprietà intellettuale, la formazione e la capacità di innovare sono elementi decisivi per il futuro delle imprese e del Paese», ha concluso il presidente, indicando nella collaborazione tra aziende, giovani e istituzioni uno dei fattori chiave per la crescita del sistema produttivo italiano.