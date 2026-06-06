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Luca Pallanch
2026-06-06

Mirko Frezza: «Come ex galeotto potevo fare solo il macellaio. O entrare in politica»

Mirko Frezza: «Come ex galeotto potevo fare solo il macellaio. O entrare in politica»
L’attore: «La mia è una vicenda particolare: dalle risse a scuola al lavoro al mattatoio per amore dei figli. Durante la pandemia sono rimasto senza una lira in tasca, ma ho cancellato l’orgoglio e ce l’ho fatta».

Un film sul golf come metafora di vita. Il tempo è ancora nostro segna l’esordio alla regia dell’attore Maurizio Matteo Merli, figlio di uno dei grandi protagonisti del poliziesco all’italiana anni Settanta, il commissario per eccellenza Maurizio Merli. A interpretarlo Mirko Frezza, che sembra anche lui uscito dalle atmosfere di quel cinema.

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Jacopo Coghe: «Vittoria, via il gender dalle classi. Ma già vogliono aggirare la legge»

Jacopo Coghe: «Vittoria, via il gender dalle classi. Ma già vogliono aggirare la legge»
Jacopo Coghe (Imagoeconomica)
Il portavoce di Pro vita: «Bene la norma sul consenso informato. Ora applichiamola».

Con 78 voti favorevoli e 38 contrari, è stato approvato in Senato il ddl Valditara sulle «Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico», con lo scopo di circoscrivere con saggezza l’ambito delicato e sensibile della sessualità a scuola, in modo da evitare debordamenti ed eccessi.

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L’ultima beffa dell’emergenza Covid. «Fatti test con tamponi farlocchi»

L’ultima beffa dell’emergenza Covid. «Fatti test con tamponi farlocchi»
iStock
Il governo Conte aveva affidato allo Spallanzani il compito di validare l’iter per stanare i positivi al virus Zedda (Fdi): «Per l’ex direttore Ippolito non era necessario. Utilizzati 180 milioni di dispositivi antiscientifici».

Nonostante il pressing ostinato della senatrice Antonella Zedda (Fdi), la testimonianza resa in commissione Covid da Beppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto romano Spallanzani ed ex membro Cts in pandemia, ha convinto poco sotto il profilo della chiarezza e della trasparenza.

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Schiaffo a Schillaci: alt alla riforma dei medici di base

Schiaffo a Schillaci: alt alla riforma dei medici di base
Orazio Schillaci (Ansa)
Il progetto del ministro, condiviso con le Regioni, puntava a riempire le Case di comunità (previste dal Pnrr) con dottori assunti dal Ssn, imponendo un minimo di ore ai liberi professionisti. Il centrodestra frena. La categoria: «No agli stipendi per obiettivi».

Colpita da una raffica di aspre critiche, va a fondo la riforma per la medicina generale voluta dal ministro della Salute. L’ennesimo flop di Orazio Schillaci si traduce in un nulla di fatto per le oltre 1.000 Case di comunità finanziate con 2 miliardi di euro del Pnrr e che devono essere a regime entro l’estate, ma ancora non si sa con quale personale.

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Crociata degli atei, Sant’Agata vietata ai bimbi

Crociata degli atei, Sant’Agata vietata ai bimbi
Il busto reliquiario di Sant'Agata a Catania (Getty Images)
L’Unione degli Atei e degli Agnostici sbraita per la visita, organizzata dalla scuola di Zafferana Etnea, alla patrona di Catania. Il preside cancella l’evento, le autorità religiose e politiche stanno zitte. Le stesse che strepitano contro Valditara per lo stop alle teorie Lgbtq negli istituti.
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