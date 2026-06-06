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Morello Pecchioli
2026-06-06

Da Noè alla Viola: guelfi e ghibellini del vino

Da Noè alla Viola: guelfi e ghibellini del vino
Getty Images
Dall’inizio dell’umanità, ci si è sempre posti la fatidica domanda: il «sangue dell’uva» fa bene o male? Bibbia, Greci, Romani e pure molti nutrizionisti moderni predicano l’uso consapevole dell’inebriante bevanda. Ma l’esercito dei detrattori è altrettanto numeroso.

Domanda da un milione di euro: il vino fa bene o male al cuore? Abbiamo sottoposto il quesito - papale papale - all’Intelligenza artificiale, IA per gli amici. Ecco la risposta: «Questa è davvero la domanda da un milione di euro, il dilemma che fa litigare cardiologi, ricercatori e appassionati di vino da decenni».

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spillatori di vino
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Geox l’ha fatto ancora una volta. In arrivo il sandalo «che respira»

Geox l’ha fatto ancora una volta. In arrivo il sandalo «che respira»
Geox
Il marchio italiano presenta Climasandal, una calzatura estiva con una suola del 40% più leggera del normale, ma soprattutto con una micro pompa che rinfresca il piede anche sotto al solleone.

Le temperature record e le estati sempre più lunghe stanno cambiando abitudini, consumi e persino le condizioni in cui si svolgono le attività sportive. Nelle competizioni di corsa e marcia, il caldo è diventato un avversario sempre più difficile da affrontare, al punto da costringere gli organizzatori a programmare partenze all’alba e gli atleti a utilizzare dispositivi refrigeranti come gilet, bracciali e cappellini tecnici.

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sandalo geox
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Mirko Frezza: «Come ex galeotto potevo fare solo il macellaio. O entrare in politica»

Mirko Frezza: «Come ex galeotto potevo fare solo il macellaio. O entrare in politica»
L’attore: «La mia è una vicenda particolare: dalle risse a scuola al lavoro al mattatoio per amore dei figli. Durante la pandemia sono rimasto senza una lira in tasca, ma ho cancellato l’orgoglio e ce l’ho fatta».

Un film sul golf come metafora di vita. Il tempo è ancora nostro segna l’esordio alla regia dell’attore Maurizio Matteo Merli, figlio di uno dei grandi protagonisti del poliziesco all’italiana anni Settanta, il commissario per eccellenza Maurizio Merli. A interpretarlo Mirko Frezza, che sembra anche lui uscito dalle atmosfere di quel cinema.

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miro frezza
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Jacopo Coghe: «Vittoria, via il gender dalle classi. Ma già vogliono aggirare la legge»

Jacopo Coghe: «Vittoria, via il gender dalle classi. Ma già vogliono aggirare la legge»
Jacopo Coghe (Imagoeconomica)
Il portavoce di Pro vita: «Bene la norma sul consenso informato. Ora applichiamola».

Con 78 voti favorevoli e 38 contrari, è stato approvato in Senato il ddl Valditara sulle «Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico», con lo scopo di circoscrivere con saggezza l’ambito delicato e sensibile della sessualità a scuola, in modo da evitare debordamenti ed eccessi.

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L’ultima beffa dell’emergenza Covid. «Fatti test con tamponi farlocchi»

L’ultima beffa dell’emergenza Covid. «Fatti test con tamponi farlocchi»
iStock
Il governo Conte aveva affidato allo Spallanzani il compito di validare l’iter per stanare i positivi al virus Zedda (Fdi): «Per l’ex direttore Ippolito non era necessario. Utilizzati 180 milioni di dispositivi antiscientifici».

Nonostante il pressing ostinato della senatrice Antonella Zedda (Fdi), la testimonianza resa in commissione Covid da Beppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto romano Spallanzani ed ex membro Cts in pandemia, ha convinto poco sotto il profilo della chiarezza e della trasparenza.

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tamponi covid
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