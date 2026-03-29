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Nino Sunseri
and
Matteo Giusti
2026-03-29

Gli Huthi lanciano un missile su Israele. Dopo Hormuz trema il Mar Rosso

Gli Huthi lanciano un missile su Israele. Dopo Hormuz trema il Mar Rosso
Un soldato Huthi yemenita manovra una mitragliatrice montata su un veicolo della polizia accanto a un cartellone pubblicitario che raffigura gli Huthi mentre lanciano attacchi missilistici e con droni (Getty Images)
  • Come due anni fa lo snodo commerciale chiave per l’Europa rischia lo stop: aumenteranno costi d’importazione e inflazione.
  • Il portavoce della tribù sciita minaccia raid intensi su Stato ebraico, Emirati e Arabia: «Hanno sfidato Teheran e pagheranno, noi abbiamo delle scorte balistiche infinite».

Lo speciale contiene due articoli.

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medio oriente
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L’Iran attacca una base Usa in Arabia. Trump prepara l’offensiva via terra

L’Iran attacca una base Usa in Arabia. Trump prepara l’offensiva via terra
Donald Trump (Ansa)
  • Colpita con missili e droni l’infrastruttura americana «Prince Sultan», nel Golfo: «Due militari sono gravi». Foto di mine anti carro made in Washington nel Sud della Repubblica islamica. Danni all’industria marittima.
  • JD Vance: «Terminiamo il compito e ce ne andiamo» .Domani a Islamabad l’atteso vertice con i Paesi mediatori.
  • Al G7 Kaja Kallas striglia il repubblicano per la linea morbida con Vladimir Putin. La replica: «Sapete fare meglio?».

Lo speciale contiene tre erticoli

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guerra iran

Mai dire Blackout | Crisi energetica alle porte

Mai dire Blackout | Crisi energetica alle porte

Hormuz ancora chiuso, è crisi in Asia. Il Giappone cambia benchmark. Il mercato vede i 150 dollari al barile. Blackout spagnolo, il rapporto svela il colpevole.

sergio giraldo mai dire blackout
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Il voto anticipato è un suicidio

Il voto anticipato è un suicidio
Imagoeconomica
Se il premier si dimette, la palla passa al Colle che può affidare l’incarico a un altro. I numeri in Parlamento si trovano, tra chi attende di maturare il diritto alla pensione o sa di non essere rieletto. Nel centrodestra ci sono già quelli che vorrebbero tenersi le mani libere...

Alle urne, alle urne! A una settimana dalla sconfitta del referendum si moltiplicano gli appelli per tornare al voto. Lo suggerisce Francesco Giavazzi, professore della Bocconi ed ex consigliere di Mario Draghi ai tempi in cui il banchiere della Bce fu prestato alla politica e a Palazzo Chigi.

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governo
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Meloni incontra Tajani e Salvini per scacciare lo spettro del voto

Meloni incontra Tajani e Salvini per scacciare lo spettro del voto
Antonio Tajani, Giorgia Meloni e Matteo Salvini (Ansa)
Un rischio seguire i consigli di chi chiede elezioni subito: vertice fra i leader per fissare i punti del rilancio. Scontro con Emanuele Orsini sugli incentivi. Psicodramma: l’ex ministro del Turismo non lascia il gruppo Whatsapp.

«Esagerare una vittoria è infantile, esagerare una sconfitta è delittuoso». Il colonnello di Fratelli d’Italia è lapidario e forzatamente anonimo, perché non è il momento di creare ulteriore moto ondoso in un mare già agitato. Quello del governo, dove sembra che in queste ore la regola stia dentro la vecchia canzone di Enzo Jannacci: l’importante è esagerare.

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governo
Le Firme
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