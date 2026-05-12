True Laura Della Pasqua Oltre 1.300 cantieri per potenziare la rete ferroviaria

Il gruppo Fs accelera sul Pnrr: mobilitati 11,6 miliardi nel 2025 Entro l’estate saranno attive nuove tratte dell’Alta velocità.Il gruppo Fs continua il piano di implementazione della rete confermandosi come il principale player infrastrutturale del Paese. Obiettivo: una rete più capillare e moderna anche se i 1.300 cantieri attivi ogni giorno tra manutenzione e investimenti hanno come risvolto della medaglia inevitabili disagi per l’utenza. Sono circa 272.000 infatti le interruzioni programmate annue necessarie per consentire l’avanzamento dei lavori. Il volume degli investimenti di Rfi, Rete ferroviaria italiana, la società del gruppo Ferrovie dello Stato responsabile della gestione, manutenzione e sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, è cresciuto del 49% rispetto al 2023. Del totale degli investimenti, 11,6 miliardi di euro nel 2025, il 37% è destinato alla manutenzione e al miglioramento della resilienza dell’infrastruttura, mentre il 63% è rivolto alle grandi opere strategiche.«Questo piano di investimenti ha avuto ricadute significative sull’economia nazionale e sui livelli occupazionali. Gli interventi effettuati nel 2025 hanno generato un indotto di 20,5 miliardi di euro sul valore della produzione e di 8,6 miliardi di euro sul Pil, con 112.000 occupati nelle filiere coinvolte», ha spiegato l’amministratore delegato e direttore generale di Rfi, Aldo Isi, illustrando lo stato di avanzamento dei cantieri ferroviari e le prossime attivazioni sulla rete nazionale. Un risultato ottenuto grazie all’operatività del Pnrr (i 25 miliardi di euro di fondi assegnati al gruppo, di cui 18 già investiti fino a febbraio 2026) e all’accelerazione impressa ai programmi di potenziamento e manutenzione della rete. «Attraverso le principali società operative, il gruppo ha raggiunto tutti i target intermedi previsti dal Pnrr», ha sottolineato l’ad. Tra le priorità del piano infrastrutturale, la costruzione di nuove linee ad Alta velocità, con l’obiettivo di aumentare del 30% la popolazione raggiunta dai collegamenti veloci. Ci sono poi il rafforzamento delle connessioni con porti, aeroporti e terminal logistici, la digitalizzazione della rete e l’aumento della resilienza climatica. Entro il 2027 entreranno progressivamente in esercizio nuove infrastrutture ferroviarie e saranno conclusi importanti interventi di potenziamento tecnologico distribuiti lungo tutta la rete nazionale.Giuseppe Inchingolo, chief corporate affairs del gruppo Fs, non ha nascosto che «i cantieri comporteranno qualche disagio: abbiamo illustrato il piano agli enti locali in modo che l’impatto sui passeggeri sia il più ridotto possibile. L’appello che facciamo è evitare toni allarmistici, nel caso delle interruzioni programmate si tratta di un disagio per il quale l’utente sa già che su quella tratta troverà un tempo di percorrenza più lungo» (come sulla Firenze-Roma dal 10 al 28 agosto). Per evitare al massimo i disagi, si è passati ad un modello di interruzioni più lunghe, concentrate nei periodi di minor traffico, che consente di svolgere più attività in contemporanea. I risultati di questa strategia già si vedono. A inizio luglio prossimo sarà attivata la tratta Napoli-Cancello, ulteriore lotto della linea Av/Ac Napoli-Bari, che consentirà l’interscambio con la stazione Napoli Afragola diventando così un fondamentale snodo anche per la mobilità in Campania. Nel secondo semestre del 2026, nel nodo di Genova, verrà attivato il sestuplicamento della tratta Genova Principe-Genova Brignole che consentirà, a regime, di separare i flussi metropolitani e regionali dal traffico a lunga percorrenza. A Roma terminerà la prima fase dei lavori della nuova fermata Pigneto, che diventerà uno dei principali hub di interscambio urbano tra le linee Fl1-Fl3 e la Metro C. In Sicilia, a Palermo, sarà operativa la tratta Giachery-Politeama, mentre tra Campania e Basilicata saranno conclusi i lavori per la velocizzazione della linea Battipaglia-Potenza. Inoltre, nelle Marche è prevista la fine dei lavori dell’elettrificazione della linea Civitanova-Albacina. Sempre quest’anno proseguirà il miglioramento tecnologico del sistema Ertms sulla linea Av/Ac Roma-Napoli.Per il 2027, nel primo semestre, è prevista l’attivazione della linea Brescia-Verona, sul corridoio Av/Ac Milano-Venezia. Inoltre, entreranno in esercizio le prime quattro linee convenzionali equipaggiate con sistema Ertms: Terni-Sulmona, Lamezia Terme-Catanzaro Lido, Siracusa-Canicattì e Roccasecca-Avezzano. Infine, in Sardegna, verrà attivato il Lotto 2 del raddoppio Decimomannu-Villamassargia. Nel Nord Italia proseguono le attività collegate al corridoio del Brennero.