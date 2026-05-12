Redazione digitale La Coppa Italia viaggia in Frecciarossa Gruppo Fs

In vista della finale, in programma domani 13 maggio allo stadio Olimpico di Roma tra Lazio e Inter, il trofeo è stato protagonista di uno speciale viaggio a bordo di un treno Frecciarossa.Per il quinto anno consecutivo Frecciarossa, è title sponsor della competizione. L’arrivo nella Capitale segna una delle tappe centrali della settimana che conduce alla finale, trasformando il viaggio del trofeo in uno dei momenti più emozionanti dell’evento che si concluderà domani sera all’Olimpico. A bordo treno, ad accompagnare la Coppa in viaggio da Milano a Roma, alcuni dei nomi leggendari della storia del calcio italiano: Fabio Capello, Leonardo Bonucci, Alessandro Del Piero, Ciro Ferrara, Marco Materazzi, Christian Vieri, Gianluca Zambrotta hanno raggiunto Vincent Candela e Christian Panucci per partecipare alla conferenza stampa di presentazione della finale.«Il consolidamento della partnership con la Lega Serie A per la Coppa Italia Frecciarossa riflette la profonda sintonia tra i grandi eventi sportivi e i valori di Trenitalia e del gruppo Fs», ha dichiarato Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia. «Lo sport e il calcio rappresentano linguaggi universali di partecipazione e identità, specchio del nostro impegno quotidiano nel connettere i territori e accompagnare i momenti più significativi della vita del Paese».Per raggiungere Roma in occasione della finale di Coppa Italia Frecciarossa, Trenitalia ha attivato la promozione «Speciale Eventi», dedicata ai tifosi e agli appassionati che assisteranno alla sfida all’Olimpico. Grazie al codice promozionale «COPPAITALIA26», sarà possibile acquistare biglietti Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca con sconti dal 20% al 75% rispetto al prezzo base, per viaggi da e per Roma nelle date dedicate all’evento. Frecciarossa si conferma protagonista anche dei grandi appuntamenti sportivi nazionali, rafforzando il proprio impegno nel promuovere una mobilità sempre più integrata con gli eventi che animano il Paese. La collaborazione con Lega Serie A prosegue nel segno di un’esperienza di viaggio pensata per avvicinare tifosi e appassionati ai grandi eventi del calcio italiano.Il calcio d’inizio della finale è previsto domani alle 21 allo stadio Olimpico di Roma. La Lazio ha conquistato la Coppa Italia sette volte nella sua storia, mentre l’Inter l’ha sollevata in ben nove occasioni.