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Salvatore Drago
2026-05-12

Sinner facile, Darderi miracoloso. Azzurri avanti agli Internazionali di Roma

Sinner facile, Darderi miracoloso. Azzurri avanti agli Internazionali di Roma
Luciano Darderi (Ansa)
Jannik domina il derby con Pellegrino e vola ai quarti contro Rublev. Capolavoro di Darderi: annulla quattro match point a Zverev e conquista il primo quarto in un Masters 1000 dove troverà il baby fenomeno Rafael Jódar.
Gli Internazionali di Roma continuano a parlare sempre più italiano. Se da una parte del tabellone era comprensibilmente facile pronosticare l’avanzamento ai quarti di finale di Jannik Sinner, dall’altra assume i contorni del capolavoro il percorso di Luciano Darderi.
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tennis

La Coppa Italia viaggia in Frecciarossa

La Coppa Italia viaggia in Frecciarossa
Gruppo Fs

In vista della finale, in programma domani 13 maggio allo stadio Olimpico di Roma tra Lazio e Inter, il trofeo è stato protagonista di uno speciale viaggio a bordo di un treno Frecciarossa.

Per il quinto anno consecutivo Frecciarossa, è title sponsor della competizione. L’arrivo nella Capitale segna una delle tappe centrali della settimana che conduce alla finale, trasformando il viaggio del trofeo in uno dei momenti più emozionanti dell’evento che si concluderà domani sera all’Olimpico. A bordo treno, ad accompagnare la Coppa in viaggio da Milano a Roma, alcuni dei nomi leggendari della storia del calcio italiano: Fabio Capello, Leonardo Bonucci, Alessandro Del Piero, Ciro Ferrara, Marco Materazzi, Christian Vieri, Gianluca Zambrotta hanno raggiunto Vincent Candela e Christian Panucci per partecipare alla conferenza stampa di presentazione della finale.

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coppa italia frecciarossa
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Per l’avventura c’è una sola meta: il Trentino

Per l’avventura c’è una sola meta: il Trentino
@ManuelRighi
  • Dalle leggendarie discese in rafting sul fiume Noce alle evoluzioni del wakeboard sui laghi alpini: una guida a tutti gli sport da fare sull’acqua, per scoprire il territorio con la voglia di mettersi alla prova, sfidare sé stessi e immergersi nella natura.
  • I tracciati più spettacolari, le strutture all’avanguardia e i consigli per la discesa perfetta.

Lo speciale contiene due articoli.

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turismo
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Oltre 1.300 cantieri per potenziare la rete ferroviaria

Oltre 1.300 cantieri per potenziare la rete ferroviaria
Il gruppo Fs accelera sul Pnrr: mobilitati 11,6 miliardi nel 2025 Entro l’estate saranno attive nuove tratte dell’Alta velocità.

Il gruppo Fs continua il piano di implementazione della rete confermandosi come il principale player infrastrutturale del Paese. Obiettivo: una rete più capillare e moderna anche se i 1.300 cantieri attivi ogni giorno tra manutenzione e investimenti hanno come risvolto della medaglia inevitabili disagi per l’utenza.

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Vino, dieta mediterranea e salute: ad Artimino gli scienziati sfidano i dogmi del «rischio zero»

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Vino, dieta mediterranea e salute: ad Artimino gli scienziati sfidano i dogmi del «rischio zero»
Il presidente della Fondazione Giuseppe Olmo ETS, Annabella Pascale
Alla Villa Medicea La Ferdinanda confronto tra ricercatori ed esperti su alimentazione, vino e salute. Al centro del convegno promosso dalla Fondazione Giuseppe Olmo il valore della dieta mediterranea, i rischi dei cibi ultra-processati e il consumo consapevole.
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salute
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