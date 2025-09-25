Gianluca Baldini
2025-09-25

Le criptovalute sempre più forti ma restano volatili e legate al tech

Grazie anche all’azione di Trump, il 2025 si sta rivelando un anno di consolidamento per il settore. Si tratta tuttavia di un mondo ancora soggetto a importanti alti e bassi, per cui occorre prudenza.
criptovalute

Giorgetti frena su Bpm-Crédit Agricole

Giancarlo Giorgetti (Ansa)
Davanti all’ipotesi fusione, il ministro dell’Economia valuta il golden power: «Non ho obiezioni politiche, ma la legge vale per tutti». Si profila lo stesso trattamento riservato all’Opa di Unicredit. Segnale al mercato: su ogni operazione il governo vigila.
giorgetti bpm credit agricole

Riparte la psicosi delle mascherine: «Tornino obbligatorie nelle Rsa»

Violet Affleck (Getty Images)
  • Surreale sfogo della figlia di Affleck all’Onu sull’urgenza di usare i bavagli: «Dobbiamo proteggere i bimbi». Palla presa al balzo in Italia. Andreoni (Simit): «Protezioni da imporre nei reparti a rischio e negli ospizi».
  • L’ex sottosegretario Fraccaro: «Martina mi disse di aver informato i pm». La chat letta in commissione, però, lo smentisce.

Lo speciale contiene due articoli.

mascherine

Dimmi La Verità | Marco Pellegrini (M5s): «Gli ultimi sviluppi della missione della Flotilla»

Ecco #DimmiLaVerità del 25 settembre 2025. Il capogruppo del M5s in Commissione Difesa alla Camera, Marco Pellegrini, commenta gli ultimi sviluppi della missione della Flotilla.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Ricci occupa le tv ma si lagna via chat: «Temo non basti, attaccate Acquaroli»

Matteo Ricci (Ansa)
Il candidato dem vede la sconfitta nelle Marche e ordina ai suoi di scagliarsi contro il rivale. Il M5s locale lo molla e silura Conte.
matteo ricci
