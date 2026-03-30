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Stefano Piazza
2026-03-30

4,4 trilioni nell’ombra. La criminalità globale è una superpotenza

  • Le organizzazioni fuorilegge si muovono ormai con logiche simili a quelle delle multinazionali, capaci di integrare diverse attività illegali in un sistema unico. Grazie alla loro visione d’insieme, sono sempre un passo avanti agli investigatori. La lotta al terrorismo passa anche da qui.
  • L’esperto di compliance bancaria, Roberto Andreoli: «È una corsa tecnologica, per ora le istituzioni stanno perdendo. Le criptovalute consentono trasferimenti rapidi, ma in compenso più tracciabili. In un anno attacchi alle banche cresciuti del 48,7%».
  • Le frodi ai più anziani valgono decine di miliardi, ma aumentano le vittime giovani.

Lo speciale contiene tre articoli.

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criminalità globale
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«Ecco perché è la Turchia ad aver vinto questa guerra»

«Ecco perché è la Turchia ad aver vinto questa guerra»
Recep Tayyip Erdogan (Ansa). Nel riquadro l'analista geopolitico di Limes, Daniele Santoro
L’analista geopolitico di Limes Daniele Santoro: «Oggi Erdogan ha un ascendente maggiore sulle masse arabe. All’Italia può far comodo. Trump doveva dichiarare vittoria dopo la morte di Khamenei, ora è nei guai».
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geopolitica
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Cesare d’Amico: «Il ritorno alla normalità sarà lento»

Cesare d’Amico: «Il ritorno alla normalità sarà lento»
Il ceo di d’Amico Società di Navigazione, Cesare d’Amico (Imagoeconomica)
Il ceo di d’Amico Società di Navigazione: «Oggi assicurare una petroliera costa 10 milioni in più. Il Covid insegna: i costi di trasporto restano alti a lungo anche dopo l’emergenza. Il governo valuti la scorta militare ai convogli».
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intervista cesare d'amico

Napoli, maxi sequestro di rifiuti tessili illegali

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Napoli, maxi sequestro di rifiuti tessili illegaliplay icon

L'operazione al porto partenopeo da parte di Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza: scoperti container diretti in Nigeria con oltre 130 tonnellate di rifiuti tessili nascosti come merce usata.

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rifiuti illegali
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Edmondo Cirielli: «Siamo in trattativa per comprare gas da un nuovo partner»

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Il viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli (Imagoeconomica)
Il viceministro agli Esteri: «Non faccio ancora il nome del Paese. Rivendico il dialogo coi russi, chi parla alle mie spalle è codardo».
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intervista edmondo cirielli
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