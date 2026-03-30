{{ subpage.title }}

True
Laura Della Pasqua
2026-03-30

Cesare d’Amico: «Il ritorno alla normalità sarà lento»

Cesare d’Amico: «Il ritorno alla normalità sarà lento»
Il ceo di d’Amico Società di Navigazione, Cesare d’Amico (Imagoeconomica)
Il ceo di d’Amico Società di Navigazione: «Oggi assicurare una petroliera costa 10 milioni in più. Il Covid insegna: i costi di trasporto restano alti a lungo anche dopo l’emergenza. Il governo valuti la scorta militare ai convogli».
Continua a leggereRiduci
intervista cesare d'amico

Napoli, maxi sequestro di rifiuti tessili illegali

True
Napoli, maxi sequestro di rifiuti tessili illegaliplay icon

L'operazione al porto partenopeo da parte di Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza: scoperti container diretti in Nigeria con oltre 130 tonnellate di rifiuti tessili nascosti come merce usata.

Continua a leggereRiduci
rifiuti illegali
True

Edmondo Cirielli: «Siamo in trattativa per comprare gas da un nuovo partner»

Edmondo Cirielli: «Siamo in trattativa per comprare gas da un nuovo partner»
Il viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli (Imagoeconomica)
Il viceministro agli Esteri: «Non faccio ancora il nome del Paese. Rivendico il dialogo coi russi, chi parla alle mie spalle è codardo».
Continua a leggereRiduci
intervista edmondo cirielli

Tivù Verità | Del Debbio: «Giorgia deve aiutare il ceto medio»

Tivù Verità | Del Debbio: «Giorgia deve aiutare il ceto medio»play icon

Paolo Del Debbio analizza le dinamiche nel centrodestra alla luce della sconfitta al referendum sulla riforma della magistratura, tra le dimissioni di ministri e sottosegretari e l'addio di Maurizio Gasparri al ruolo di capogruppo in Forza Italia.

francesco borgonovo tivù verità
True

Trump pensa agli attacchi di terra. La crisi può durare per settimane

Trump pensa agli attacchi di terra. La crisi può durare per settimane
Donald Trump (Ansa)
Il «Washington Post»: «Il Pentagono si prepara a settimane di invasione». Aumentano i marines nel Golfo. L’Iran punta gli atenei in Medio Oriente. Vertice Arabia, Turchia, Egitto. Aspides: allerta Huthi nel Mar Rosso.

L’offensiva diplomatica per contenere il conflitto tra Stati Uniti e Iran si intreccia con un rapido peggioramento della situazione sul terreno. Nelle ultime ore alti rappresentanti di Turchia, Egitto e Arabia Saudita sono arrivati a Islamabad per incontri con le autorità pakistane, con l’obiettivo di individuare un percorso negoziale capace di ridurre la tensione.

Continua a leggereRiduci
guerra iran usa
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy