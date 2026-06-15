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Silvana De Mari
2026-06-15

La femminista Cortellesi fa a pezzi la storia

La femminista Cortellesi fa a pezzi la storia
Paola Cortellesi (Ansa)
Nel suo discorso alla cerimonia del 2 giugno, l’attrice ha tralasciato interi capitoli della nostra memoria: dalle violenze dei partigiani verso le italiane al primo premier donna, Giorgia Meloni. Una conquista che, per appartenenza politica, non poteva essere celebrata.

L’espressione «convitato di pietra» designa, nel linguaggio comune e nel discorso pubblico, una presenza ingombrante e determinante che, pur essendo percepita da tutti, rimane inespressa o deliberatamente taciuta.

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paola cortellesi
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Droga, diamanti e quadri di Picasso. Così Hezbollah si finanzia in Europa

Droga, diamanti e quadri di Picasso. Così Hezbollah si finanzia in Europa
Getty Images
  • I miliziani continuano a perdere uomini, armi e influenza politica, ma la loro rete economica internazionale resta operativa. Uno dei principali centri di raccolta è il Vecchio continente, dove l’Italia fa da snodo logistico.
  • I proventi del narcotraffico servono ad acquistare veicoli di seconda mano, rivenduti in Africa attraverso i porti europei.
  • I pagamenti iraniani? Arrivano in cripto. Sanzioni Usa a Nobitex, piattaforma di Teheran. La legislazione Ue ha troppi buchi.

Lo speciale contiene tre articoli.

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Lodi, operazione della GdF contro le banche clandestine dei cinesi

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Lodi, operazione della GdF contro le banche clandestine dei cinesiplay icon

Le Fiamme gialle di Lodi hanno eseguito 8 misure cautelari per associazione a delinquere finalizzata all’autoriciclaggio e all’emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Eseguite misure cautelari nei confronti di 44 soggetti per un valore complessivo di circa 31 milioni di euro.

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«Topolino»: compie 90 anni la prima utilitaria Fiat

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«Topolino»: compie 90 anni la prima utilitaria Fiat
La Fiat «500 A» del 1936 (Stellantis Media)

il 15 giugno 1936 fu immessa sul mercato la Fiat «500 A», primo capolavoro di Dante Giacosa per il Lingotto. Fu prodotta dal 1936 al 1955 in oltre 500.000 esemplari.

L'articolo contiene una gallery fotografica.

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Pichetto Fratin: «Il nucleare è energia green. Le bollette caleranno del 20%»

Pichetto Fratin: «Il nucleare è energia green. Le bollette caleranno del 20%»
Il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin (Imagoeconomica)
Il ministro dell’Ambiente: «Ci sarà il referendum entro il 2029. Siamo un Paese che dipende dall’estero, dobbiamo invertire il trend. Non possiamo riempire l’Italia di pannelli solari».

«Con il nucleare le bollette degli italiani scenderanno del 20%. È questo il vero “green”». Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, esponente di Forza Italia, rivela a La Verità i vantaggi concreti che può produrre il nucleare, non solo per le tasche degli italiani, ma anche per l’indipendenza del Paese: «Chi si oppone al nucleare vuole un’Italia sottomessa agli altri Stati». E conferma: entro fine anno i decreti attuativi della nuova «era energetica». Mentre si incrociano le dita per la riapertura di Hormuz.

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intervista pichetto fratin
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