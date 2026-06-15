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 Alessandro Da Rold
2026-06-15

La spia intelligente che entra nelle nostre vite

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La spia intelligente che entra nelle nostre vite
Nel riquadro la copertina del libro di Nicoletta F. Prandi, «Fuori controllo» (iStock)

Nel libro di Nicoletta F. Prandi, l’intelligenza artificiale non è solo una tecnologia da regolare. Dai giocattoli ai robot domestici, l’Ia entra nella vita quotidiana come assistente. Ma può diventare anche uno strumento di sorveglianza, persuasione e guerra cognitiva.

Un militare corre sulla portaerei Charles de Gaulle e registra il percorso su Strava. Si tratta di un dispositivo per il fitness, nato per misurare passi e battito, ma che allo stesso tempo rivela la posizione di una nave da guerra.

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fuori controllo

«Topolino»: compie 90 anni la prima utilitaria Fiat

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«Topolino»: compie 90 anni la prima utilitaria Fiat
La Fiat «500 A» del 1936 (Stellantis Media)

il 15 giugno 1936 fu immessa sul mercato la Fiat «500 A», primo capolavoro di Dante Giacosa per il Lingotto. Fu prodotta dal 1936 al 1955 in oltre 500.000 esemplari.

L'articolo contiene una gallery fotografica.

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fiat 500 topolino
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Pichetto Fratin: «Il nucleare è energia green. Le bollette caleranno del 20%»

Pichetto Fratin: «Il nucleare è energia green. Le bollette caleranno del 20%»
Il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin (Imagoeconomica)
Il ministro dell’Ambiente: «Ci sarà il referendum entro il 2029. Siamo un Paese che dipende dall’estero, dobbiamo invertire il trend. Non possiamo riempire l’Italia di pannelli solari».

«Con il nucleare le bollette degli italiani scenderanno del 20%. È questo il vero “green”». Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, esponente di Forza Italia, rivela a La Verità i vantaggi concreti che può produrre il nucleare, non solo per le tasche degli italiani, ma anche per l’indipendenza del Paese: «Chi si oppone al nucleare vuole un’Italia sottomessa agli altri Stati». E conferma: entro fine anno i decreti attuativi della nuova «era energetica». Mentre si incrociano le dita per la riapertura di Hormuz.

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intervista pichetto fratin
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«Stop», «Pause» e «Control». I tre movimenti mondiali in lotta contro l’IA senza freni

«Stop», «Pause» e «Control». I tre movimenti mondiali in lotta contro l’IA senza freni
Un momento delle proteste di piazza registrate negli Usa contro l’IA (Getty Images)
  • Il primo rifiuta i limiti legali e adotta la disobbedienza civile per imporre un bando totale sull’algoritmo, considerato una minaccia per la civiltà. Il secondo ha posizioni più moderate, i militanti si definiscono «tecno-ottimisti» terrorizzati dall’assenza di controllo pubblico. L’ultimo si muove tra pubbliche relazioni e lobbismo. Politica e università sono i centri di questa mobilitazione laica. Realtà che viaggiano parallele ma non allineate all’allarme lanciato da papa Leone XIV. Intanto l’ultimo studio dice che i codici mettono a rischio 1 posto di lavoro su 4.
  • Alberto Giubilini, vicedirettore dei corsi d’insegnamento presso l’Istituto Uehiro di Oxford: «Questa tecnologia non minaccia la capacità di decidere, ci sono altri problemi legati alla perdita di creatività o all’uniformità di pensiero. Di certo non deresponsabilizza»..

Lo speciale contiene due articoli.

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intelligenza artificiale
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«Nei conflitti di oggi non esistono domini. Ora è tutto collegato»

«Nei conflitti di oggi non esistono domini. Ora è tutto collegato»
Marco Arenare
L’esperto Marco Arenare: «La tecnologia muta gli scontri, ma alla fine ci saranno sempre uomini molto addestrati che dovranno decidere e agire».

Marco Arenare entra giovanissimo nella Marina militare. Ha un obiettivo: diventare un incursore del Comsubin. Ci riesce. Ma è solo l’inizio di una vita vissuta intensamente.

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intervista marco arenare
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