L’Europa non si regge in piedi ma vuol farci cambiare sesso

Corte di Giustizia europea (Getty)
L’avvocato della Corte di giustizia Ue: bisogna imporre agli Stati di riconoscere il cambio di identità pure a chi non si è sottoposto a un’operazione. Va bene giocare con le parole o i diritti, ma la realtà ha un limite.
europa a pezzi

Prezzo oro da record. Altro che The Donald: c’è lo zampino cinese

Pan Gongsheng (Ansa)
Secondo la vulgata, l’unica causa sarebbero i dazi americani In realtà, questo bene rifugio serve a rendere più forte lo yuan.
oro cina

La Cgil marina il lavoro e rema per Flotilla

Ansa
Nelle Marche il sindacato si «iscrive» alla crociata utopistica delle barche civili in viaggio verso Gaza con a bordo i viveri Meloni rassicura la Schlein: «Esistono canali umanitari più sicuri, ma tuteleremo gli attivisti». Cinema zavorrato a Venezia.
cgil gaza

I Paesi che producono più veicoli

I Paesi che producono più veicoliplay icon
produttori veicoli

Macron offre a Kiev una armata fantasma: «Gli Usa ci aiutano». Ma mollano il vertice

Ansa
Roma, Berlino e Varsavia: no alle truppe. Parigi scuce impegni monetari e lancia una missione segreta. Trump: basta barili russi.
macron kiev
