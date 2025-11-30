Francesco Borgonovo François De Tonquédec and Compromesso dei Trevallion. Sì a una nuova casa gratis per far ritornare i bambini Ansa

I coniugi che vivono nella natura hanno accettato l’alloggio offerto da un imprenditore. Decisione che mira a superare l’ordinanza che ha provocato la separazione dai tre figli.La nuova strategia della «famiglia del bosco» ha prodotto conseguenze immediate. I legali Marco Femminella e Danila Solinas hanno depositato il ricorso contro l’ordinanza del Tribunale per i minorenni dell’Aquila con cui è stato disposto l’allontanamento dalla casa nel Comune di Palmoli, in Provincia di Chieti.«La presentazione del gravame muove», scrivono i due legali in una nota, «di certo, dalla improcrastinabile necessità di instare per la revoca dell’ordinanza ma, parimenti, dalla doverosa contestualizzazione di passaggi chiave sottesi ad una corretta lettura di una vicenda che, a tratti, è stata, purtroppo, oggetto di strumentalizzazioni speculative». Secondo il comunicato dei difensori della famiglia Trevallion, subentrati nel mandato al collega Giovanni Angelucci, il reclamo «ha consentito oggi, per la prima volta, di rappresentare in maniera tecnica e particolareggiata, le argomentazioni relative agli aspetti ritenuti pregiudizievoli per i minori: in maniera semplificata, quand’anche qui non esaustiva, abbiamo avuto modo di dedurre sulle questioni igienico sanitarie, oggetto di presentazione di Scia, che saranno risolte, a breve, mediante interventi tecnici mirati così come una minuziosa analisi della vita dei minori e del metodo dell’unschooling ha consentito di chiarire che non vi è mai stata una deprivazione del rapporto tra pari». Insomma, anche i due nuovi avvocati, come del resto il precedente, insistono sul fatto che i piccoli non fossero a rischio. «Catherine Birmingham e Nathan Trevallion», aggiungono gli avvocati, «hanno sempre, e solo, avuto a cuore il bene dei loro figli e la scelta di vivere nella loro casa di Palmoli e, in via più generale, di crescere i loro bambini in un’ottica di potenziamento di valori non stereotipati, lungi dall’essere frutto di una negligente approssimazione educativa era, ed è, espressione di una filosofia di vita in cui hanno creduto e continuano fermamente a credere».La nota dei due avvocati dei Trevallion non si limita, però, a fare il punto sulla loro difesa, ma apre anche un fronte di aperta polemica con il loro predecessore Angelucci, sul quale sembrano scaricare gran parte della responsabilità per le tensioni dei giorni scorsi: «Nondimeno, è innegabile che la vicenda è stata ammantata di criticità legate a una puntuale interpretazione di segmenti processuali che, se correttamente individuati e chiariti, avrebbero potuto condurre, sin da subito, a un approdo diverso. Questa è la ragione per cui i nostri assistiti si sono determinati a revocare il precedente difensore. Ulteriore passaggio che, nostro tramite, intendono definitivamente chiarire. Non vi è stata alcuna rinuncia ma revoca».Ma ecco la notizia più clamorosa: la famiglia pare disposta a trasferirsi. «Da ultimo», conclude la nota, «i genitori hanno deciso, pur di ovviare alle criticità igienico sanitarie riscontrate, di accettare per il tempo necessario all’attuazione delle migliorie abitative richieste, un immobile offerto da un privato cittadino. Nessun passo indietro ma un passo avanti che consente di tornare a vivere secondo il proprio credo e la propria voglia di libertà». La conferma della decisione dei Trevallion di accettare un alloggio alternativo arriva anche dalla figlia dell’imprenditore che lo ha offerto alla coppia: «Sta per essere sottoscritto un contratto di comodato d’uso di 3 mesi», ha annunciato Eleonora Carusi, figlia di Armando, titolare del casolare che sarà offerto gratuitamente alla famiglia della casa nel bosco. Si tratta di una casa rustica sempre vicino al bosco di Palmoli. «Due settimane fa seguivo la vicenda e sono rimasta scioccata quando ho saputo che glieli hanno sottratti. Allora ho deciso di mettere a disposizione il casolare» ha aggiunto la donna, «ho chiamato papà, ci siamo mossi e abbiamo contattato il legale».Il casolare offerto ai Trevallion dall’imprenditore risulta essere stato da poco oggetto di una ristrutturazione finalizzata a utilizzarlo come struttura ricettiva. Un dettaglio che fa sì che, per quanto immerso nella natura, difficilmente l’immobile può essere privo delle caratteristiche necessarie a rispondere ai rilievi mossi ai Trevallion dai servizi sociali e dal Tribunale.La notizia della nuova dimora è stata accolta con entusiasmo da Matteo Salvini: «Il grande cuore degli italiani!», ha commentato sui social. «Nella speranza che questo serva a far tornare subito con papà e mamma quei tre splendidi bimbi». L’uscita del leader della Lega ha suscitato anche qualche malumore fra gli internauti. C’è ad esempio chi si lamenta del fatto che ai Trevallion sia stata offerta una casa mentre tanti italiani sono in attesa di alloggi popolari. Una posizione comprensibile che, però, non tiene conto di un aspetto: i Trevallion avrebbero volentieri fatto a meno di una nuova abitazione. E di sicuro avrebbero preferito non vedersi togliere i bambini.