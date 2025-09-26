Maurizio Caverzan
2025-09-26

«Col perdono Erika Kirk diventa leader»

«Col perdono Erika Kirk diventa leader»
Erika Kirk, la moglie di Charlie (Ansa)
Assuntina Morresi, vicecapo di gabinetto del ministero per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità: «Il suo punto di riferimento non è il partito, ma l’esperienza religiosa. Dio, patria e famiglia lo ha vissuto davvero».
Subscribe
erika kirk

Stellantis assume solo marocchini

Stellantis assume solo marocchini
Fabbrica Stellantis in Serbia (Ansa)
Mentre si fermano i siti in Italia, Francia e Germania, il colosso dell’auto prende altri 200 lavoratori in Africa. Lavoreranno in Serbia, dove i locali rifiutano 600 euro al mese.
Subscribe
stellantis

Il cristiano Kirk infangato pure da «Famiglia cristiana»: «Martire? Tribuno dell’odio»

Il cristiano Kirk infangato pure da «Famiglia cristiana»: «Martire? Tribuno dell’odio»
Ansa
La vittima di un omicidio, se di destra, può essere vilipesa. Ma tra gli sfrontati sorprende il settimanale cattolico che demolisce i funerali: «Una liturgia politica».
Subscribe
charlie kirk

I droni russi? «Non venivano dalla Russia»

  • Nuovo blitz in vari aeroporti, ma la Danimarca ammette: «Mancano prove sul ruolo di Mosca». Frederiksen sente Rutte, oggi la Nato discute con l’Ue di difese aeree. Jet di Putin intercettati vicino Alaska e Lettonia. La Federazione: «Se ce li abbattete, sarà la guerra».
  • Zelensky show: «Ho l’arma segreta. Però dopo la pace non mi ricandido». Merz insiste: «Prestito da 140 miliardi agli alleati da rimborsare con gli asset nemici».

Lo speciale contiene due articoli.

Subscribe
guerra ucraina

Sarkozy ormai ha smesso di ridere. Condannato a 5 anni, andrà in cella

Sarkozy ormai ha smesso di ridere. Condannato a 5 anni, andrà in cella
Nicolas Sarkozy (Ansa)
L’ex presidente giudicato colpevole di aver consentito ai suoi collaboratori di ricevere denaro da Gheddafi. Farà appello, ma intanto finirà in carcere «a testa alta». Critiche ai giudici dal centrodestra e dalla Le Pen.
Subscribe
sarkozy
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy