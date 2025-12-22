Sergio Barlocchetti
K.I.S.S. | Traffico spaziale

Quanto è probabile una collisione tra satelliti? E quanti ce ne sono oggi in orbita terrestre? Ecco la storia del primo incidente cosmico.

K.I.S.S. | Seta, Bambù, ma una grande idea

K.I.S.S. | Seta, Bambù, ma una grande idea

C'è un'invenzione che si deve agli aviatori, anzi, a un minuto personaggio brasiliano stanco di dover cercare l'orologio nel suo taschino mentre pilotava l'aeroplano.

K.I.S.S. | Ma quale innovazione

K.I.S.S. | Ma quale innovazione

Un esperimento di 142 anni fa ci fa riflettere su quanto l’aviazione avesse già tentato la via dell’elettrificazione. E con buoni risultati…

K.I.S.S. | Il ponte a otto corsie

K.I.S.S. | Il ponte a otto corsie

Tra realtà e ipotesi fantasiosa, l’impresa aerea tra le più folli degli ultimi 50 anni dimostrò una cosa: la difesa dell’Unione Sovietica non era così potente e organizzata come molti pensavano.

K.I.S.S. | Quasi astronauta, senza razzo

K.I.S.S. | Quasi astronauta, senza razzo

Una capsula, un pallone e una missione: sopravvivere provando tuta e sistema di respirazione. Ecco la storia del tenente Demi.

