True Fabio Amendolara Morto bianco, killer nero: indignazione zero Nel riquadro a sinistra, il clochard milanese Pietro Alberto Paolo Signor e il suo assassino Cissè Camara (iStock)

Dall’ordinanza sull’omicidio del milanese «Pedro» emergono dettagli raccapriccianti: si sospetta un rito di sopraffazione sul corpo. La reazione davanti ai militari di Cissé, alterato e seminudo? Sputi e calci.Nella sua ordinanza di quattro pagine con la quale ha convalidato l’arresto in flagranza di Cissé Camara, quarantaduenne senegalese accusato dell’omicidio di Pietro Alberto Paolo Signor a Genova, il gip Carla Pastorini descrive una scena quasi ferina, convulsa, da bassifondi in cui il degrado urbano il 30 maggio scorso deve essersi trasformato all’improvviso in un teatro di brutalità primordiale. Quando i carabinieri sono arrivati nei giardini di Villetta di Negro, il parco che domina il centro di Genova, Signor, detto «Pedro», quarantottenne milanese senza fissa dimora e in attesa di un trapianto di cuore, era già morto.Accanto a lui, intento a «trascinare il cadavere della vittima appena deceduta», scrive il gip, c’è ancora Camara. Irregolare dal 2022 dopo la scadenza del permesso temporaneo ottenuto durante un contenzioso sulla richiesta di asilo. Nonostante vari controlli di polizia e numerose denunce per reati contro il patrimonio e legati agli stupefacenti, non era mai stato trattenuto in un Cpr, né espulso. E, per questo, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha già disposto verifiche per capire perché quell’uomo fosse ancora libero di aggirarsi nel nostro Paese, ma soprattutto di uccidere. Nel parco, a leggere la ricostruzione del giudice, l’uomo sarebbe esploso in una violenza brutale e disordinata. Le lesioni descritte nell’ordinanza evocano infatti un’aggressione ripetuta, forsennata. Signor è stato ferito al fianco destro, nella zona paravertebrale e allo zigomo, colpi inferti probabilmente con un coccio di bottiglia. Ma se questi tagli non hanno interessato zone vitali, la ferita «tra giugulo e sterno», secondo la prima ispezione medico-legale, avrebbe invece provocato la morte del clochard, dopo un abbondante sanguinamento. Un taglio alla gola. Sgozzato. Questa «lesione» sarebbe, secondo il gip, «attribuibile a uno strumento da punta e da taglio». Forse i già citati vetri, o un coltello. Del quale non c’è alcun riferimento preciso nell’ordinanza. Ma è quest’ultima ferita ad aver portato gli inquirenti verso la contestazione dell’omicidio volontario. Il colpo alla carotide, organo vitale, viene infatti indicato tra gli elementi alla base dell’impostazione accusatoria. L’autopsia ha anche evidenziato che la vittima era cardiopatica, circostanza che non esclude l’ipotesi di un malore durante la colluttazione, ma che non incide sull’ipotesi di reato contestata. È soprattutto ciò che circonda il corpo a conferire alla vicenda una tonalità parecchio cupa. Attorno ci sono «cocci di bottiglia», indumenti sparsi e un dettaglio che inquieta almeno quanto le coltellate: il cadavere di Signor si presentava con «braccia e piedi legati con indumenti». Abiti trasformati in lacci di fortuna, come se dentro gli anfratti del parco pubblico, probabilmente trasformati in tane o giacigli improvvisati dai senzatetto, si fosse consumato un rito di sopraffazione. Il gip non chiarisce se i legacci siano stati stretti prima o dopo la morte, ma il particolare basta da solo a spostare la vicenda oltre la dimensione della semplice lite finita male. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza del museo Chiossone, che hanno ripreso la zuffa che ha preceduto il delitto, sollevano ulteriori interrogativi. Secondo quanto riportato nell’ordinanza, i due uomini risultano insieme già intorno alle 6 del mattino. Entrano nella villetta verso le 6.25. Poi c’è un lungo cono d’ombra di quasi quattro ore. Soltanto verso le 10 le immagini documenterebbero quella che il gip definisce «una colluttazione». Innescata da un litigio improvviso, forse legato a questioni di droga o da qualcosa che al momento appare indecifrabile. Quando i due sono stati ripresi davanti ai cancelli dalle telecamere sembravano tranquilli. Ma, poi, sulla scena è stata rinvenuta una «confezione di crack». Era accanto agli effetti personali di entrambi. Il gip, pur usando formule prudenti, lega quel ritrovamento allo stato psicofisico dell’indagato. Nelle carte si parla infatti di «totale assenza di controllo», di «elevatissimo grado di aggressività» e di un uomo «assolutamente non in grado di porre freni ai propri istinti violenti». Parole giustificate da quanto sarebbe accaduto al momento dell’intervento dei carabinieri. Camara, infatti, avrebbe opposto resistenza, «sputando, minacciando, lanciando sassi e pugni per diverso tempo», tanto da rendere necessario il suo trasferimento all’ospedale San Martino, dove gli sarebbe stata somministrata una terapia «idonea al suo contenimento». E dove è rimasto ricoverato (e piantonato) in gravi condizioni per una forma di polmonite causata, stando alla diagnosi, dall’abuso di sostanze stupefacenti. Accanto alla gravità del delitto, che gli inquirenti ritengono di avere ormai delineato nei suoi tratti essenziali, però, rimangono diversi interrogativi investigativi ancora sospesi. Oltre all’arma utilizzata, ancora non indicata con precisione, non si comprendono le ragioni del trascinamento del corpo. E soprattutto resta da chiarire cosa sia realmente accaduto in quelle quattro ore trascorse dentro la villetta prima che l’indagato, stando alle accuse, si trasformasse in una belva, nuda dalla cintola in giù e con solo «alcune magliette» che gli coprivano il busto. Lo stato precario di salute (con Camara sedato e non in condizioni di parlare), per ora, ha impedito l’interrogatorio. Dall’indagato, però, gli investigatori cercheranno di sapere se conoscesse già la vittima, ma anche da quanto tempo frequentassero Villetta Di Negro. Un luogo che potrebbe essere già stato utilizzato in precedenza come rifugio di fortuna da vittima e carnefice. Nonostante la brutalità dell’omicidio e le ricadute politiche del caso sull’annoso dibattito sull’immigrazione incontrollata, però, attorno all’assassinio di Signor è calato da subito un silenzio sorprendente. A parte il viceministro Edoardo Rixi, intervenuto sulle pagine di questo giornale, non si sono registrati interventi su una vicenda che intreccia sicurezza urbana, immigrazione irregolare, degrado e tossicodipendenza. La storia è rimasta sostanzialmente confinata dentro le quattro pagine dell’ordinanza di custodia cautelare e in qualche svogliato articolo sulle cronache locali.