Redazione digitale Amendolara: nel distributore dove sono stati uccisi i quattro braccianti True play icon

Il giornalista di Ansa sul luogo dove e' avvenuta la strage di Amendolara. Quattro migranti sono morti bruciati vivi all'interno di un'auto. Nelle immagini ancora le tracce della strage e la telecamera che l'ha ripresa.