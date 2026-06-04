True Patrizia Floder Reitter Il ddl sul Fine vita torna in Commissione. L’Aula non vota il testo della sinistra Ansa

Le opposizioni: «Un modo per affossare la legge». Craxi: «Non è strategia dilatoria». Il centrodestra riparte dal suo documento.Il disegno di legge sulla «Morte volontaria medicalmente assistita», il cosiddetto Fine vita, torna nelle commissioni Affari sociali e Giustizia per proseguire l’esame. Il Senato ieri pomeriggio ha approvato con 88 voti a favore, 59 contrari, nessun astenuto, la questione sospensiva presentata dal capogruppo di Fdi a Palazzo Madama, Lucio Malan.«Non certamente al fine di procrastinare i tempi, ma al fine di trovare una soluzione su questa delicata materia», ha precisato Malan, «alla luce di quanto riferito» dal presidente della commissione Sanità e Affari sociali del Senato, Franco Zaffini, il quale aveva spiegato che «procede l’esame in commissione di un testo della maggioranza che riunisce tutti gli altri». Il senatore di Fratelli d’Italia aveva aggiunto: «Vogliamo fare una buona legge che dia corpo alle sentenze costituzionali senza invadere il campo dell’eutanasia o dell’omicidio del consenziente».Da una parte rimane il testo unitario delle opposizioni, presentato dal senatore del Pd Alfredo Bazoli e sostenuto da tutto il centrosinistra; dall’altra il testo elaborato dai relatori della maggioranza, Pierantonio Zanettin (Forza Italia) e Ignazio Zullo (Fratelli d’Italia). Il nodo principale riguarda il coinvolgimento del Servizio sanitario nazionale (Ssn) nella somministrazione del suicidio assistito, previsto nel testo del senatore dem Bazoli, e che invece vede nettamente contrari Fratelli d’Italia. Forza Italia continua a mediare attraverso la capogruppo azzurra Stefania Craxi, al lavoro sugli emendamenti. Ieri, nel suo intervento ha affermato: «Fin dall’inizio abbiamo indicato il testo base, che porta la firma dei colleghi Zanettin e Zullo, come il migliore punto di partenza possibile. Il testo Bazoli, che contiene elementi per me personalmente condivisibili e che recepisce parti importanti della giurisprudenza costituzionale, è difficilmente in grado di trovare una maggioranza in quest’Aula. Suscita, infatti, non poche riserve anche nella parte più credente della stessa opposizione. Il testo Zanettin-Zullo, invece, non è ancora pronto per l’Aula». La reazione della sinistra al rinvio del provvedimento in commissione è arrivata puntuale. «La maggioranza ha affossato la nostra proposta, di tutte le opposizioni, per una legge sul Fine vita. È appena accaduto in Senato, è gravissimo ed è la dimostrazione che questa destra non vuole una legge che garantisca un fine vita dignitoso, seguendo quello che già la Corte costituzionale ha spiegato», ha tuonato la segretaria del Pd Elly Schlein. Per il capogruppo di Avs, Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di Palazzo Madama, il ritorno in commissione del testo è «uno scandalo. Noi continueremo a chiedere che il Senato affronti questo tema con serietà, senza pregiudizi ideologici e senza ulteriori tatticismi. Perché il fine vita non riguarda la morte, ma riguarda la libertà e la dignità». «Questa richiesta di sospensiva non ci sorprende. Quando non vuole prendere decisioni scomode, la maggioranza prende tempo», ha commentato la senatrice del M5s e vicepresidente del Senato, Mariolina Castellone, sostenendo che il rinvio «sa proprio di presa in giro». Riccardo Magi, segretario di +Europa, ha parlato di «ennesimo schiaffo che questa maggioranza dà a tutte quelle persone che soffrono e ai loro cari che li assistono. Come sempre la destra italiana rappresenta la retroguardia umana e legislativa».Fortemente criticata dalle opposizioni è stata anche la memoria scritta inviata ieri mattina dal presidente del Cnr, Andrea Lenzi, chiamato in causa per stabilire se esiste un macchinario per autosomministrare il farmaco letale. «Allo stato attuale non risultano reperibili dispositivi regolarmente autorizzati all’immissione in commercio con marchio Ce per l’auto somministrazione di farmaci, che siano idoneamente impiegabili nella procedura di morte volontaria medicalmente assistita da parte di persona immobilizzata, o comunque altrimenti impossibilitata all’autosomministrazione del farmaco letale, né risultano che siano allo studio o in fase di implementazione progetti relativi ai dispositivi richiamati», afferma il presidente. La reazione della senatrice Pd Sandra Zampa non si è fatta attendere: «Volete dirci che oggi, nell’epoca della robotica, non è possibile mettere a disposizione delle persone che sono in queste condizioni uno strumento che consenta loro di compiere fino all’ultimo passaggio la propria volontà?».Pensare che una legge sul fine vita già esiste in Italia, è la 219 del 2017. La persona sofferente va accompagnata e il medico «è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali».