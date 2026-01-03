{{ subpage.title }}

François De Tonquédec
Un arrestato per la morte di Aurora.È peruviano e non doveva stare qui

Un arrestato per la morte di Aurora.È peruviano e non doveva stare qui
Ansa
I carabinieri hanno individuato un 56enne peruviano grazie alle immagini di videosorveglianza del palazzo dove è stata ritrovata la donna. L’uomo è accusato di un’altra aggressione avvenuta il 28 dicembre nella stessa stazione. Ieri l’autopsia.

C’è un indagato per l’omicidio di Aurora Livoli, la diciannovenne residente in Provincia di Latina trovata morta per cause ancora da stabilire (l’autopsia, che si è svolta ieri all’istituto di medicina legale di piazzale Gorini, dovrà chiarire se la ragazza sia stata davvero uccisa o se sia morta per altre cause) lunedì mattina nel cortile di un condominio di via Paruta a Milano.

cronache dell'invasione
Talenti, uomini, numeri, tecnologia. Perché è difficile combattere la Cina

Talenti, uomini, numeri, tecnologia. Perché è difficile combattere la Cina
iStock
Nel libro di Aresu i nomi degli artefici dello sviluppo dell’Intelligenza artificiale che segna uno dei terreni di scontro tra Usa e Pechino. In cui il Dragone ha un vantaggio nascosto: il 50% dei tecnici di tutto il mondo.

Annabel Yao è la figlia di secondo letto di Ren Zhengfei, nata nel 1998. Conosciuta come la «seconda principessa di Huawei» per distinguerla dalla sorellastra Meng Wanzhou, coinvolta direttamente nella gestione finanziaria dell’azienda, ha vissuto una giovinezza di privilegi, tra gli studi di musica e pittura tradizionale e la pratica della danza classica, arrivando a interpretare ruoli da protagonista in produzioni come «Il lago dei cigni» al Shanghai Grand Theatre a soli quindici anni.

cina
Dichiarato nullo il Tso all’alunno che rifiutò la mascherina in aula

Dichiarato nullo il Tso all’alunno che rifiutò la mascherina in aula
iStock
La Cassazione: «L’anticonformismo non è una malattia mentale Il trattamento coatto è lecito solo a protezione dell’individuo».

Cinque anni fa gli rovinarono la vita con un Tso, perché in classe non voleva indossare la mascherina durante l’emergenza Covid. L’allora diciottenne Valerio Tellenio, marchigiano, venne trattato come un pazzo e solo a fine 2025 è arrivata la parola fine a un accanimento vergognoso. La prima sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato «la nullità del trattamento sanitario obbligatorio», disposto nei confronti dello studente il 5 maggio 2021.

mascherine covid scuola
Trump ordina l’arresto di Maduro: blitz Usa in Venezuela

Trump ordina l’arresto di Maduro: blitz Usa in Venezuela
Il fumo si alza dal porto di La Guaira dopo che a Caracas, in Venezuela, sono state udite esplosioni e aerei a bassa quota (Getty Images)

Con un’operazione militare durata poche ore, i Navy Seal e la Dea hanno colpito basi e infrastrutture venezuelane, rimuovendo Nicolàs Maduro come capo di un’organizzazione di narcotraffico. L’iniziativa mira a colpire il regime senza coinvolgere la popolazione.

Con lo schieramento del gruppo d'attacco guidato dalla portaerei Gerard Ford, l'operazione per spodestare il presidente venezuelano Nicolàs Maduro aveva ampia scelta su come poter essere condotta. Nel momento in cui scriviamo, dopo la conferenza stampa di Trump, sappiamo che nella notte tra venerdì e sabato (le 7 del mattino in Italia), caccia F-35 hanno distrutto le poche batterie di missili e di sistemi contraerei delle forze venezuelane. E che tale missione è stata seguita dall'attacco di elicotteri AH-64 Apache con cannoni e razzi incendiari a corto raggio sull'aeroporto militare situato nel centro di Caracas, La Carlota, e sulla principale base militare venezuelana di Fuerte Tiuna.

Continua a leggereRiduci
usa venezuela
Iran ridotto in miseria e minacciato da Trump

Iran ridotto in miseria e minacciato da Trump
Masoud Pezeshkian (Ansa)
Continuano le proteste contro il regime di Teheran: commercianti e mercanti furiosi per il crollo della valuta nazionale, il rial ha perso il 60% del suo valore dall’estate scorsa. Avvertimento dagli Usa: se uccidete i manifestanti interverremo militarmente.

L’Iran torna al centro dell’attenzione internazionale. La Repubblica Islamica è scossa da disordini in oltre trenta città, da Fasa a Lordegan, oltre alla capitale Teheran. Secondo alcune fonti, difficili da verificare, i disordini iniziati domenica scorsa hanno causato sette morti, 33 feriti e 119 arresti.

Continua a leggereRiduci
iran
