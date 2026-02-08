Cuciniamo insieme | Castagnole alla crema

Ci siamo: si frigge per Carnevale. Un dolce che piacerà tantissimo ai bambini, ma che fa gola anche ai grandi sono le castagnole espresse da riempire di una vellutata crema all’arancia. Si fanno rapidamente e hanno tutta la dolcezza che potete aspettarvi da un pomeriggio di festa.Ingredienti – Per l’impasto – 250 gr di yogurt greco, 160 gr di farina 00, 1 uovo, 2 cucchiaini di lievito per dolci, un pizzico di sale fino, 60 più altri 80 gr di zucchero semolato (meglio che prendiate il finissimo), un’arancia, due cucchiai di liquore all’arancio o di Marsala stravecchio, 1 litro di olio di semi per friggere (noi usiamo il girasole alto oleico)Per la crema (secondo la ricetta di nonna Lavinia) Un uovo, due cucchiai rasi di farina 00, due cucchiai colmi di zucchero, 250 ml di latte, una buccia d’arancia.Procedimento – In una bastardella impastate farina, yogurt, uovo, zucchero 60 grammi, i due cucchiai di liquore e il pizzico di sale, lavorate con energia e quando l’impasto è liscio lasciate riposare. Nel frattempo dedicatevi alla crema. Intiepidite il latte con la buccia d’arancia in un pentolino senza far alzare troppo la temperatura altrimenti aggiungendo l’uovo avrete l’effetto frittata, poi aggiungete la farina, lo zucchero e ovviamente l’uovo e con una frutta lavorando di continuo a fiamma bassa fate addensare. Appena vedete che la crema prende bollore spegnete e lasciate raffreddare. Ora mettete a scaldare l’olio per friggere in una capace padella e aggiungete all’impasto il lievito e la buccia d’arancia grattugiata. Mescolate bene. Quando l’olio è in temperatura aiutandovi con due cucchiai fate delle quenelles e friggetele un po’ alla volta. In un piatto sistemate l’altro zucchero passatevi le castagnole ben dorate e ben scolate dal grasso di frittura poi con l’aiuto di una siringa da dolci o col beccuccio più piccolo del sac a poche riempite le castagnole con uno spruzzo di crema e servite.Come far divertire i bambini – Fatevi aiutare a riempire di crema le castagnole (state attenti altrimenti non vi resterà abbastanza crema!)Abbinamento – Noi nell’impasto abbiamo usato un Marsala stravecchio e dunque abbiniamo lo stesso vino alle castagnole voi potete rivolgervi a tutti i passiti d’Italia oppure, abbinamento perfetto, all’Asti Spumante da uva Moscato.