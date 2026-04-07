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Redazione digitale
2026-04-07

Carburanti aerei, Commissione Ue: «Le riserve coprono 90 giorni, ma la composizione è nazionale»

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Carburanti aerei, Commissione Ue: «Le riserve coprono 90 giorni, ma la composizione è nazionale»play icon
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«Gli stock di emergenza variano tra Stati membri, serve coordinamento sulle carenze di jet fuel». Lo ha dichiarato la portavoce della Commissione europea Anna-Kaisa Itkonen da Palazzo Berlaymont, rispondendo a una domanda sulle carenze di carburante per aerei negli aeroporti europei.

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I Lumière dai film alla medicina alternativa

I Lumière dai film alla medicina alternativa
Fratelli Auguste e Louis Lumière (Getty Images). Nel riquadro, la copertina del saggio «Figli della luce. I fratelli Lumière, il genio europeo, il fascismo», di Adriano Scianca
I due fratelli che crearono il cinematografo furono inventori a tutto tondo. A loro si devono centinaia di scoperte tecnologiche Auguste, in particolare, costruì ospedali e immaginò cure all’avanguardia, mettendo il benessere dei pazienti davanti a tutto.

In un’intervista a Pierre Bourget del 1954, Auguste Lumière racconta quanto fosse stata forte in lui, sin dalla sua infanzia, l’attrazione verso lo sviluppo tecnico:

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L’arte come provocazione ha stufato. Si dica quando è una «ca... pazzesca»

L’arte come provocazione ha stufato. Si dica quando è una «ca... pazzesca»
«Comedian», di Maurizio Cattelan (Ansa)
Il tradizionale concetto del bello, espressione di creatività e maestria e mezzo di gratificazione estetica, è stato abbandonato al punto da spacciare per «opera» anche un crocifisso di plastica immerso nell’urina.

Un interrogativo nasce spontaneo alla lettura della pagina della Verità del 4 aprile scorso, in cui è riportata la veemente e sacrosanta invettiva contro l’arte cosiddetta «post moderna» (ma estensibile anche a buona parte di quella definibile, più genericamente, «moderna») tratta dal recente libro di Silvana De Mari Dizionario minimo di difesa dell’ovvio.

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Salone Margherita di nuovo in vendita. Bankitalia chiede almeno 5 milioni

Salone Margherita di nuovo in vendita. Bankitalia chiede almeno 5 milioni
Salone Margherita (iStock)
Via Nazionale vuole cedere immobili costosi da gestire, come il teatro famoso per il «Bagaglino». Sul mercato pure le sedi.

C’è un punto a Roma in cui finanza e varietà si incontrano. È in via Due Macelli, a due passi da piazza di Spagna, dove ha sede il Salone Margherita, la cui proprietà appartiene a Banca d’Italia. Lustrini e grisaglie, balletti e messe cantate come ironicamente venivano definite le assemblee dell’istituto di emissione. A officiare il rito era il governatore, che un tempo non rilasciava interviste e non parlava che in rarissime occasioni ufficiali.

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Dimmi La Verità | Stefano Graziosi: «Gli scenari in Iran allo scadere dell'ultimatum di Trump»

Dimmi La Verità | Stefano Graziosi: «Gli scenari in Iran allo scadere dell'ultimatum di Trump»

Ecco #DimmiLaVerità del 7 aprile 2026. Il nostro Stefano Graziosi analizza cosa potrà accadere stanotte allo scadere dell'ultimatum di Trump all'Iran.

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