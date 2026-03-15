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 Catello Maresca
2026-03-15

Calamandrei sosteneva già nel 1947 che l’elezione del Csm non funziona

Calamandrei sosteneva già nel 1947 che l’elezione del Csm non funziona
La seduta inaugurale dell'Assemblea Costituente il 25 giugno 1946. Nel riquadro, Piero Calamandrei (Ansa)
Chi mette la Costituzione sotto una lastra di vetro non vuole proteggerla ma soffocarla.

Piero Calamandrei, insigne giurista, antifascista e tra i padri della Costituzione, lo aveva intuito con largo anticipo. Nei lavori preparatori dell’Assemblea costituente, nell’autunno del 1947, si trova una chiave di lettura ancora oggi attuale del dibattito sulla riforma della giustizia.

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calamandrei csm
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Bugie e troll contro noi magistrati per il Sì

Bugie e troll contro noi magistrati per il Sì
Nel riquadro, il pm Anna Gallucci (Ansa)
Politica divisa, anime dell’Anm no. I difensori dello status quo dicono che i pm non svolgeranno più indagini a favore di chi è sotto inchiesta. Ma quante volte lo hanno mai fatto veramente? Simili fake news dovrebbero avere un limite di decenza.
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referendum giustizia
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Mentre fanno la morale a Buttafuoco Mosca incassa miliardi anche dall’Ue

Mentre fanno la morale a Buttafuoco Mosca incassa miliardi anche dall’Ue
Pietrangelo Buttafuoco (Ansa)
Greggio, gas, tasse: di fatto foraggiamo la Russia. Strillare per la Biennale è ridicolo.

Ma che significa: «Non diamo vantaggio a Putin?». A furia di andar dietro all’Unione europea il governo si sta avvitando in una situazione che non capiamo. Onestamente non credo che l’Italia debba dare ulteriori «prove d’amore» all’Ucraina. Credo chela solidarietà sincera al popolo ucraino non sia mai mancata, idem per quel che riguarda i finanziamenti a Zelensky necessari a non soccombere di fronte all’invasione russa.

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Ecco le ragioni del No

Ecco le ragioni del No
Ansa

Milano, Roma, Torino: si saldano le manifestazioni di Potere al popolo, Usb, antagonisti, pro Pal. La protesta anti-Usa si fonde con quella anti- riforma: nella capitale bruciata una foto di Meloni e Nordio. Conte e Grosso costretti a prendere le distanze. A fuoco immagini di Trump e bandiere di Israele.

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