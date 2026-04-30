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Edoardo Frittoli
2026-04-30

Lima, il «re dei trenini elettrici» nato dalle macerie della guerra

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Lima, il «re dei trenini elettrici» nato dalle macerie della guerra
La copertina del catalogo Lima del 1964

Nel 1946 veniva fondata a Vicenza la «Lavorazione Italiana Metalli Affini», che si occupò inizialmente di riparare i veri treni danneggiati dai bombardamenti. La riconversione fu vincente, con la produzione di trenini semplici ed economici esportati in tutto il mondo.

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Dagli Usa tornano 337 reperti trafugati in Italia

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Dagli Usa tornano 337 reperti trafugati in Italiaplay icon

Sono 337 i beni culturali rimpatriati dagli Stati Uniti e presentati alla Caserma «La Marmora», sede del reparto operativo dei Carabinieri TPC (Tutela Patrimonio Culturale), alla presenza del ministro della Cultura Alessandro Giuli e dell’ambasciatore Usa in Italia Tilman J. Fertitta.

Tra i reperti figurano oggetti archeologici di epoca romana, bizantina e della Magna Grecia, oltre a opere d’arte e materiali d’archivio, in larga parte provenienti da scavi clandestini o sottratti a istituzioni. Tra i pezzi più rilevanti anche una testa di Alessandro Magno proveniente dalla Basilica Aemilia del Foro Romano. Il rimpatrio è il risultato di operazioni concluse tra dicembre e aprile 2026. Dei 337 beni, 221 sono stati recuperati grazie alla collaborazione con il Manhattan District Attorney’s Office, mentre gli altri 116 sono stati restituiti attraverso attività congiunte di FBI e Homeland Security Investigations.

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Asse Roma-Berlino: Italo arriva in Germania

Asse Roma-Berlino: Italo arriva in Germania
L'amministratore delegato di Italo, Gianbattista La Rocca (Imagoeconomica)
Investimento da 3,6 miliardi, di cui 1,2 per i treni e 2,4 per manutenzione, personale e sistemi. L’obiettivo è scalzare Deutsche Bahn. Previsti 26 convogli e 50 servizi al giorno tra Baviera, la capitale e la Ruhr. Pronto l’accordo con Siemens ma manca l’ok dell’Authority.

Un investimento da 3,6 miliardi. È la cifra che Italo mette sul tavolo per entrare nel mercato della Germania e sfidare il gigante Deutsche Bahn. Non un tentativo, non un sondaggio ma un progetto già avviato. A raccontarlo è Gianbattista La Rocca, amministratore delegato di Italo in un’intervista a Il Sole 24 ore.

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Bombardieri: «Molto soddisfatti del decreto sul salario giusto»

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Bombardieri: «Molto soddisfatti del decreto sul salario giusto»play icon

l segretario generale della UIL, Pierpaolo Bombardieri, ha espresso soddisfazione per il nuovo decreto sul cosiddetto «salario giusto», a margine della conferenza stampa di presentazione del Concerto del 1° maggio.

«Siamo molto soddisfatti perché per la prima volta c’è un intervento legislativo che identifica il salario giusto con i contratti di Cgil, Cisl e Uil», ha dichiarato. Bombardieri ha ricordato il tema dei cosiddetti «contratti pirata», firmati da sigle non rappresentative che — secondo il sindacato — avrebbero contribuito ad abbassare i salari. Il nuovo impianto normativo, ha spiegato, punta invece a valorizzare i contratti comparativamente più rappresentativi e a condizionare gli sgravi fiscali al loro utilizzo.

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Nei guai l’uomo di Fauci: celati dati sul Covid

Nei guai l’uomo di Fauci: celati dati sul Covid
Anthony Fauci (Ansa foto)
Incriminato un consigliere dell’infettivologo Usa che ha diretto la risposta alla pandemia. È accusato di aver occultato informazioni sull’origine dell’agente, in particolare comunicazioni relative ai test sui coronavirus finanziati con fondi federali e condotti a Wuhan.

Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha incriminato un ex consigliere senior del dottor Anthony Fauci per aver presumibilmente occultato e distrutto documenti sulle origini della pandemia. A carico di David Morens, 78 anni, ex funzionario del National institute of allergy and infectious diseases (Niaid), i capi d’imputazione sono pesanti. Vanno dalla distruzione, alterazione o falsificazione di documenti in indagini federali al favoreggiamento.

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