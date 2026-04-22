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Maddalena Loy
2026-04-22

La Lettonia incita l’Europa russofoba: «Vietare a Mosca la vetrina Biennale»

La Lettonia incita l’Europa russofoba: «Vietare a Mosca la vetrina Biennale»
Biennale Venezia (Getty Images)
Appello ai ministri degli Esteri: «Serve una posizione comune». Matteo Salvini: «Basta con le minacce, chi odia i popoli mi preoccupa».

Dopo le proteste ufficiose sono arrivate anche quelle ufficiali: il caso della Biennale di Venezia e del Padiglione Russia - quella stessa Russia che nel 2025 è stata per l’Europa il secondo fornitore di gas naturale liquefatto dopo gli Stati Uniti nonostante le sanzioni - è approdato anche al Consiglio dell’Unione europea. «Mentre la Russia bombarda musei, distrugge chiese e cerca di cancellare la cultura ucraina, non dovrebbe esserle permesso di esporre le proprie opere», ha dichiarato l’Alto rappresentante dell’Unione europea Kaja Kallas, «il ritorno della Russia è moralmente sbagliato e l’Ue intende tagliare i finanziamenti».

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Ritorno del Vetus Ordo: i segnali di apertura di Leone XIV

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Ritorno del Vetus Ordo: i segnali di apertura di Leone XIV
iStock
Cinque secoli di storia, riforme, controriforme e una frattura mai sanata nella Chiesa tra conservatori e progressisti. Dopo le restrizioni di Francesco, il Vetus Ordo torna al centro del dibattito con Leone XIV, che lascia intravedere segnali di apertura verso il rito antico.
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Arcuri smascherato: fa volumi d’oro con Treccani da «imbucato» del Colle

Arcuri smascherato: fa volumi d’oro con Treccani da «imbucato» del Colle
Domenico Arcuri (Ansa)
L’ex commissario all’emergenza Covid, uomo di Conte, è nel cda dell’Ente senza l’assenso di tutti i soci. Sarebbe stato voluto da Saverio Garofani, noto consigliere di Sergio Mattarella. Per lui compensi da oltre 250.000 euro.

Domani si svolgerà l’assemblea ordinaria dei soci dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana Treccani e c’è il «rischio» che Domenico Arcuri possa essere confermato per altri tre anni come consigliere «cooptato», cioè scelto ma che non rappresenta direttamente gli interessi dei soci dell’ente di diritto privato, istituzione culturale.

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La Schlein vuole imitare Sánchez? Allora gas da Mosca e nucleare

La Schlein vuole imitare Sánchez? Allora gas da Mosca e nucleare
Elly Schlein (Ansa)
Reduce dal raduno dei progressisti a Barcellona, la leader dem illustra alla «Stampa» il modello spagnolo: «Investire sulle rinnovabili». Si scorda però di precisare che Madrid sfrutta l’atomo e importa Gnl da Vladimir Putin.

Il mega raduno mondiale della sinistra a Barcellona, guidato e celebrato nel weekend da Pedro Sánchez e Lula da Silva, è finito. Ma la fascinazione di Elly Schlein per il premier spagnolo è ancora viva e lotta insieme a noi, per un’Italia più libera e autonoma, anche sulle fonti energetiche. Il segretario del Pd prende a esempio il collega iberico, ma descrive una Spagna che non c’è e conferma il veto sul gas russo.

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Il Green deal è ideologia dannosa. Il vero ecologista è il conservatore

Il Green deal è ideologia dannosa. Il vero ecologista è il conservatore
Giorgia Meloni e Nicola Procaccini (Ansa)
Pubblichiamo la prefazione di Giorgia Meloni al libro di Nicola Procaccini, europarlamentare di Fdi e co-presidente di Ecr. L’ecologia dei conservatori (Giubilei Regnani, 20 euro) sarà presentato oggi a Roma alle 17 nella Sala del Tempio in piazza di Pietra. Parteciperà il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.
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