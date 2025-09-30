Francesco Borgonovo
2025-09-30

In odio alla Venezi la sinistra impara cos’è un curriculum e saluta le quote rosa

Beatrice Venezi (Ansa)
I titoli della musicista «meloniana», dopo anni di nomine partitiche a senso unico, diventano di colpo un criterio vitale.
beatrice venezi

La carta segreta di Gianni Agnelli può cambiare la storia dell’eredità

Gianni Agnelli e il testamento olografo del 1998 (Getty Images)
Spunta un testamento del 1998 in cui l’Avvocato avrebbe dato il 25% della cassaforte «Dicembre» a Edoardo, morto nel 2000. I legali di Margherita: «Tradite le volontà di suo padre». Quelli di John Elkann: «Non incide».
eredità agnelli

Caivano, la bonifica dei Carabinieri dove e' avvenuta la stesa

Caivano, la bonifica dei Carabinieri dove e' avvenuta la stesaplay icon
(Ansa)

La chiesa di Don Patriciello è presidiata dopo le minacce ricevute.

caivano carabinieri

Fornero sadica: «La pensione non è dovuta»

Elsa Fornero (Ansa)
Mentre le agenzie di rating premiano l’Italia, l’ex ministro del Lavoro torna a fare terrorismo pontificando sulla Finanziaria: «Punirà i giovani», dice lei che ha fabbricato esodati. E il suo amico Monti svela che anche la Bce è manovrata dalla politica.
fornero pensioni

Tracollo Stellantis: la Fiom sbugiarda il mutismo di Landini

Dossier sulla crisi del gruppo: persi 9.600 posti in quattro anni nel silenzio assordante del leader Cgil. Ma ora i suoi si ribellano.
crisi stellantis
Nuove storie
