{{ subpage.title }}

True
Giuliano Zulin
2026-06-07

Bankitalia: col piano Pd né assunti, né aumenti per i lavoratori del Sud

Bankitalia: col piano Pd né assunti, né aumenti per i lavoratori del Sud
Imagoeconomica
Studio di Via Nazionale: la decontribuzione varata dall’ex ministro Giuseppe Provenzano non ha portato risultati ai dipendenti. Il governo levò la misura e l’esponente dem parlò di «Mezzogiorno marginalizzato». Invece...

Nel 2024, mentre il governo Meloni lasciava scadere la Decontribuzione Sud, Giuseppe Provenzano - ex ministro per il Mezzogiorno nel Conte II e padre politico di quella misura - tuonava da Repubblica.

Continua a leggereRiduci
banca d'italia
True

Schillaci resuscita il piano dell’Oms

Schillaci resuscita il piano dell’Oms
Orazio Schillaci (Ansa)
Il ministro apre alla ratifica dell’intesa pandemica: «L’astensione non è un no definitivo Vedremo». E sulla riforma sanitaria resta ottimista, malgrado il freno del centrodestra.

Orazio Schillaci dispensa fragili sicurezze e smonta granitiche certezze. «La riforma della medicina generale è un’occasione unica che non possiamo lasciarci sfuggire. Io sono ottimista e sono convinto che si troverà una soluzione», ha dichiarato ieri alla Festa dell’Innovazione del Foglio, parlando di un decreto in realtà affossato.

Continua a leggereRiduci
schillaci ministro
True

In Emilia bastano le previsioni meteo per bloccare già da adesso i cantieri

In Emilia bastano le previsioni meteo per bloccare già da adesso i cantieri
Michele De Pascale (Imagoeconomica)
Il dem Michele De Pascale vara un’ordinanza che vieta di lavorare nelle ore più calde. Lo stop però è dettato in anticipo da una piattaforma sperimentale. Intanto, la riapertura delle scuole il 30 agosto traballa: manca il personale.

Va bene che non ci sono più le mezze stagioni, ma partire a giugno con le ordinanze anti caldo e anticipare a fine agosto il rientro a scuola significa manomettere il calendario spostando l’estate indietro di un mese.

Continua a leggereRiduci
emilia romagna
True

Prima di fare domande alla Salis bisogna dichiararle come in dogana

Prima di fare domande alla Salis bisogna dichiararle come in dogana
Silvia Salis (Ansa)
L’ispezione chiesta da Matteo Piantedosi dopo l’omicidio di Pietro Alberto Paolo Signor, compiuto dal senegalese Cissé Camara, manda in tilt la giunta di Genova. E per l’anniversario della sindaca i cronisti sono costretti a inviare i loro quesiti.

Ispezioni governative e conferenze stampa addomesticate. A Genova, dopo l’omicidio in un parco cittadino di Pietro Alberto Paolo Signor per mano di un senegalese irregolare, Cissé Camara, il clima politico si è scaldato. La giunta progressista della sindaca Silvia Salis è andata in tilt alla notizia della verifica ordinata dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Continua a leggereRiduci
silvia salis
True

La mania totalitaria dei progressisti: rieducarci al loro paradiso in Terra

La mania totalitaria dei progressisti: rieducarci al loro paradiso in Terra
Henry Nowak (Getty Images)
Certi morti, come Henry Nowak, non si prestano alla narrazione. Perciò non indignano.

Il fatto che in California lo spoglio elettorale abbia caratteristiche da terzo mondo non è poi così grave.

Continua a leggereRiduci
pensiero forte
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy