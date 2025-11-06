Salvatore Drago Sinner pesca un girone di ferro: a Torino con Zverev, Shelton e l’incognita Musetti True Jannik Sinner (Ansa)

Alle Atp Finals di Torino, in programma dal 9 al 16 novembre, il campione in carica Jannik Sinner trova Zverev, Shelton e uno tra Musetti e Auger-Aliassime. Nel gruppo opposto Alcaraz e Djokovic: il duello per il numero 1 mondiale passa dall'Inalpi Arena.Il 24enne di Sesto Pusteria, campione in carica e in corsa per chiudere l’anno da numero 1 al mondo, è stato inserito nel gruppo Bjorn Borg insieme ad Alexander Zverev, Ben Shelton e uno tra Felix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti. Il toscano, infatti, saprà soltanto dopo l’Atp 250 di Atene - in corso in questi giorni in Grecia - se riuscirà a strappare l’ultimo pass utile per entrare nel tabellone principale o se resterà la prima riserva.Nell’altro girone, intitolato a Jimmy Connors, spicca la sfida tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, affiancati da Taylor Fritz e Alex De Minaur. Una combinazione che potrebbe anticipare un incrocio di lusso già in semifinale: se Sinner e Alcaraz dovessero vincere e arrivare secondi nei rispettivi raggruppamenti, si affronterebbero prima della finale.In doppio ci sarà spazio anche per gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori, di casa a Torino. I due saranno nel gruppo Peter Fleming insieme alle coppie Granollers-Zeballos, Krawietz-Puetz e Cash-Glasspool.Il sorteggio, ospitato al Grattacielo Sanpaolo, ha segnato ufficialmente l’avvio della quinta edizione torinese del torneo, in programma dal 9 al 16 novembre all’Inalpi Arena. «Comunicheremo il programma definitivo dopo i risultati di Atene», ha spiegato il presidente Atp Andrea Gaudenzi, annunciando che dal 2026 il torneo successivo a Parigi non varrà più per la qualificazione alle Finals.Gaudenzi ha ricordato anche la posta in palio: 15 milioni di montepremi complessivo e 5 milioni destinati al vincitore. «Chi vincerà tra Sinner e Alcaraz sarà il numero uno di fine 2025», ha aggiunto. Intanto, l’attesa cresce anche fuori dal campo: come ha svelato il presidente della Federtennis Angelo Binaghi, sono già stati venduti oltre 198.000 biglietti, con un’occupazione media del 96,5% e il 18% di spettatori internazionali.Il debutto è fissato per domenica 9 novembre con la sessione pomeridiana alle 11.30 e quella serale alle 18. Poi via via fino alle semifinali di sabato 15 e alle finali del 16 novembre, che incoroneranno il maestro del 2025.