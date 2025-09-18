Stefano Piazza
2025-09-18

Appuntamento in Piazza | Nucleare sì, nucleare no?

Nucleare sì, nucleare no? Ne parliamo con Giovanni Brussato, ingegnere esperto di energia e materiali critici che ci spiega come il nucleare risolverebbe tutti i problemi dell'approvvigionamento energetico. Ma adesso serve la volontà politica per ripartire.

La toga che ha scarcerato lo stupratore aveva liberato anche un marito violento

Prima di rimettere in circolazione il maliano di San Zenone, la giudice progressista «graziò» un altro straniero che abusava della moglie. Dopo 40 giorni fece retromarcia.
Spot Provita, i giudici sono contrari. «È offensivo per chi vuole abortire»

Il Consiglio di Stato dà ragione al Comune di Roma che aveva censurato il manifesto con la foto di un feto. L’ennesimo blitz liberticida dei progressisti, che però sbraitano contro l’intolleranza di Meloni e Trump.
Edicola Verità | la rassegna stampa del 18 settembre

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 18 settembre con Carlo Cambi

La solitudine armata della sinistra che ha rinnegato Marx per il woke

Esaurito l’afflato rivoluzionario, oggi i compagni bramano misere vendette individuali.
