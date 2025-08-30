Mario Giordano
2025-08-30

Appello per finirla con gli appelli (ed evitare così certe figuracce)

Carlo Verdone (Ansa)
Verdone firma il manifesto pro Gaza, poi fa marcia indietro: «Non sapevo che volessero escludere due attori». Ma è la solita storia: Mieli si è pentito della fatwa contro Calabresi. E a Nordio rimproverano vecchie adesioni.
petizioni

Berlino e Parigi fingono unità su Kiev ma si dividono ai colloqui con Trump

Volodymyr Zelensky (Getty)
Incontro a Tolone, nel fine settimana sentiranno la Casa Bianca. L’Eliseo insulta Vladimir Putin.
europa a pezzi

Pazzia Ue: droni di guerra guidati dai bimbi

Friedrich Merz ed Emmanuel Macron (Ansa)
La «minaccia russa» dà alla testa: nei Baltici preparano a combattere gli alunni delle elementari, la Von der Leyen si compiace. E la Germania pensa di risolvere i problemi di disoccupazione con la leva militare.

Lo speciale contiene due articoli.

merz macron

La nuova Farnesina

Antonio Tajani (Ansa)

Da gennaio 2026 parte la riforma del ministero degli Esteri approvata in un cdm lampo. Tajani promette: «Sarà una riforma a costo zero».

la nuova farnesina

La guerra larga di Bibi: governo Huthi abbattuto. «Turchia? Come Hamas»

Bibi Netanyahu (Ansa)
  • Israele uccide il primo ministro dei ribelli yemeniti e annuncia l’offensiva senza pause su Gaza. Netanyahu: «Riporteremo a casa tutti gli ostaggi».
  • Mosca: di nuovo freddi i rapporti con gli Usa. Lo zar da domani in Oriente tra vertici e parate.

Lo speciale contiene due articoli.

netanyahu
