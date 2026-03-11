{{ subpage.title }}

Flaminia Camilletti
2026-03-11

In Francia l'antisemitismo uccide, in Italia si rischia la stessa deriva. L'allarme di Fdi

In Francia l'antisemitismo uccide, in Italia si rischia la stessa deriva. L'allarme di Fdi
Sara Kelany (Fdi)

Il pericolo dell'asse tra antagonisti e antisemitismo e l'ambiguità della sinistra italiana. Lucio Malan: «Giuseppe Conte in un video disse che gli ebrei italiani devono dissociarsi da Israele altrimenti sono colpevoli di sistematico genocidio.

antisemitismo

Meloni: «I giudici revocano il trasferimento in Albania anche a chi stupra minori»

Meloni: «I giudici revocano il trasferimento in Albania anche a chi stupra minori»

«L’Europa dice chiaramente che il governo italiano ha tutto il diritto di far funzionare i centri in Albania, perché il meccanismo che abbiamo messo a punto è in linea con il diritto internazionale ed europeo, anche se temo che per alcuni non basterà neanche questo e non cesseranno le ordinanze di revoca dei trasferimenti in Albania». Così il premier Giorgia Meloni in Senato. Si tratta, secondo il presidente del Consiglio, di «Decisioni che non trovano giustificazione nella normativa italiana, in quella europea e neppure nel buonsenso».

Meloni ha criticato la revoca dei trasferimenti nei Cpr in Albania, citando casi di migranti irregolari condannati per reati come spaccio di droga, resistenza a pubblico ufficiale, violenza sessuale in concorso, violenza sessuale di gruppo e «— è molto desolante doverlo raccontare — violenza sessuale su minore». Secondo il premier, per i giudici queste persone non possono essere trattenute né rimpatriate perché hanno presentato richiesta di protezione internazionale.

meloni cpr albania
Il Pd contesta Meloni sull’Iran? Allora sia coerente e migri all’opposizione in Ue

Il Pd contesta Meloni sull’Iran? Allora sia coerente e migri all’opposizione in Ue
Elly Schlein (Ansa)
L’intera Europa mostra la sua irrilevanza e Bruxelles usa toni più bellicisti del governo. Eppure i dem non mollano Ursula.

Sembra passato un tempo indefinito dal rumoroso dibattito in Parlamento sul conflitto iraniano, nel quale l’opposizione ha attaccato il premier, accusato di scappare dal confronto, inveito contro il governo per non essere stato informato dell’attacco e non avere una posizione in merito, e irriso il ministro della Difesa per essersi trovato a Dubai nel momento sbagliato.

pd
Ho lasciato l’Anm perché non potevo cambiare nulla. Ora spero lo facciate voi

Ho lasciato l’Anm perché non potevo cambiare nulla. Ora spero lo facciate voi
Nel riquadro, il magistrato Gabriele Di Maio (Imagoeconomica)
Ho compreso l’urgenza della riforma già quando un avvocato mi chiese di parlare dopo di me come fossi un pm. Ma ero già divenuto giudice... Anche Falcone pagò dazio.
referendum giustizia

Referendum giustizia, flashmob di FdI a Strasburgo per il Sì

Referendum giustizia, flashmob di FdI a Strasburgo per il Sì
Gli eurodeputati di Fratelli d'Italia e del gruppo European Conservatives and Reformists Group formano un grande «Sì» umano nel cortile del Parlamento europeo di Strasburgo. Carlo Fidanza: «La riforma allinea l’Italia all’Europa». Nicola Procaccini: «Occasione che non avremo per generazioni».
referendum giustizia
