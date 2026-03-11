True Antonino Liberato Il Pd contesta Meloni sull’Iran? Allora sia coerente e migri all’opposizione in Ue Elly Schlein (Ansa)

L’intera Europa mostra la sua irrilevanza e Bruxelles usa toni più bellicisti del governo. Eppure i dem non mollano Ursula.Sembra passato un tempo indefinito dal rumoroso dibattito in Parlamento sul conflitto iraniano, nel quale l’opposizione ha attaccato il premier, accusato di scappare dal confronto, inveito contro il governo per non essere stato informato dell’attacco e non avere una posizione in merito, e irriso il ministro della Difesa per essersi trovato a Dubai nel momento sbagliato.È bastata, però, la semplice iniziativa congiunta di Meloni, Macron, Merz e Starmer per costituire un coordinamento militare in difesa di Cipro per spostare il dibattito dalle polemiche sterili in salsa italiana. La sinistra italiana però si pone molto male: sempre attiva e pronta ad attaccare il governo, molto timida e arrancante quando deve fornire risposte convincenti alla soluzione della crisi. Enunciare il loro semplice mantra è facile: «Vogliamo la pace» (ma chi non la vorrebbe…). Ma purtroppo fare i conti con ciò che succede nel mondo è più complicato di una affermazione di volontà. Forse è venuto il momento di mettere a nudo le contraddizioni e le incoerenze della sinistra e del Pd sul loro modo di concepire la politica estera e sulla loro collocazione in Europa.Riavvolgiamo il nastro. C’è un interrogativo al quale nessun capo di governo, nessuna commissaria europea ha voluto rispondere con chiarezza in questi giorni di guerra: perché l’Europa non sapeva nulla?Si badi bene: questa non è una domanda tecnica sulle capacità dei servizi di intelligence. È una domanda politica sulla natura profonda dell’Unione europea come soggetto internazionale. Il 28 febbraio, mentre i caccia americani e israeliani aprivano le ostilità su Teheran, a Parigi, Berlino, Roma e Madrid i telefoni squillarono a cose fatte. Macron ha convocato d’urgenza il Consiglio di difesa francese dichiarando che la Francia non era stata «né informata né coinvolta». Tajani ha ammesso che Israele lo aveva chiamato «ad attacco già iniziato».Nessuno in Europa è stato informato. Ma, come abbiamo visto, solo in Italia la polemica è stata forte contro il governo, da parte del cosiddetto «campo largo», con toni sprezzanti e irriverenti. La prima reazione dell’Unione europea è stata una dichiarazione congiunta di Von der Leyen e Costa che definiva gli sviluppi «molto preoccupanti» e invitava «tutte le parti a esercitare la massima moderazione». Non una parola sull’attacco. Non una valutazione giuridica. Non una posizione. Solo quando la risposta iraniana ha cominciato a colpire Dubai, Doha, Gerusalemme e poi la base britannica di Akrotiri a Cipro - territorio di uno Stato membro dell’Ue - Bruxelles ha trovato un tono più fermo. E lo ha trovato contro Teheran. Anche in questo caso è utile sottolineare che il premier Meloni non si sia mai spinto a fare dichiarazioni come quelle fatte dalla Von der Leyen o dalla Kallas, eppure in Italia ha ricevuto numerosi attacchi, per non avere una posizione, anche se ha sempre esplicitamente dichiarato che l’Italia non è in guerra e neppure intende entrarci.La verità è che la frase di Macron - «né informati né coinvolti» - è destinata a restare nella storia come involontaria confessione di irrilevanza. Il presidente francese forse si aspettava di ricevere delle scuse da Washington, ma non sono giunte e non potevano arrivare. Quando gli Stati Uniti e Israele assumono il rischio diretto di un’azione militare ad altissima intensità, inevitabilmente restringono il circuito decisionale e finanche informativo al minimo indispensabile. L’Europa non ha il fisico per quel circuito: non si sono dimenticati di avvisarla perché erano distratti, ma hanno ritenuto di non farlo perché Bruxelles non dispone della leva militare, della coerenza politica né della volontà strategica necessarie per sedersi a quel tavolo. E piaccia o meno, in questo realistico quadro le valutazioni giuridiche lasciano il tempo che trovano.L’Europa in questa crisi si è presentata al mondo spaccata in almeno quattro posture distinte, senza esprimere una posizione, se non le dichiarazioni della presidente della Commissione sopra richiamate o quelle della presidente del Parlamento europeo che ha persino cercato di giustificare l’attacco di Israele e Usa nel quadro del diritto internazionale. Ma non abbiamo sentito critiche dal Pd verso queste dichiarazioni. Il perché è presto detto. Troppo semplice criticare Roma anche se ha posizioni per nulla giustificatrici rispetto a quelle di Bruxelles. È una maniera di omettere che il Pd e il gruppo socialista europeo, del quale fa parte, sono nella maggioranza politica che sostiene sia Ursula che la Metsola. Se il Pd vuole essere coerente con le posizioni che ha assunto in Italia allora chieda ai socialisti europei di uscire da quella maggioranza politica e si ponga all’opposizione in Europa . Altrimenti è troppo facile tenere i piedi in due scarpe. Ma state pur certi che questo non avverrà perché sono troppe le posizioni di potere che dovrebbero abbandonare.Un’ultima annotazione utile a comprendere la non credibilità del Pd e del «campo largo» è stata fornita dal dibattito parlamentare di qualche giorno fa e che pochissimi hanno sottolineato . Il Pd, intervenendo in Aula, ha chiesto a gran voce al governo di non concedere l’uso delle basi militari in Italia agli Usa in questa operazione. Il leader di Italia viva intervenendo al Senato ha invece detto che le basi devono essere concesse. Questo è il «campo largo». C’è da chiedersi in quali condizioni si troverebbe il nostro Paese se al governo ci fossero loro con queste posizioni inconciliabili su un tema così delicato come la politica estera. Sarebbe un disastro! Per questo è venuto forse il momento di far gettare la maschera a questa sinistra incoerente e priva di credibilità. A cominciare dalla discussione che si aprirà in Parlamento.