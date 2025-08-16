Rita Fenini
2025-08-16

Alberto Serrano in mostra al Museo Fortuny di Venezia

Alberto Rodriguez Serrao in mostra al Museo Fortuny di Venezia
Alberto Rodriguez Serrano. Sueños de Venecia , 2024

È la suggestiva Casa-Museo Fortuny di Venezia, che quest’anno celebra i suoi 50 anni, a ospitare (sino al 10 ottobre 2025) la prima mostra italiana dell’artista spagnolo contemporaneo Alberto Rodríguez Serrano. Innovativo, senza perdere di vista la tradizione pittorica classica, Serrano espone a Venezia una selezione delle sue opere più significative, frutto di uno studio attento della luce e dei materiali.

Kengiro Azuma: da kamikaze a grande artista a Milano

Kengiro Azuma: da kamikaze a grande artista a Milano
Kengiro Azuma (Getty Images)

Giovane pilota della Marina imperiale giapponese, fu volontario nei kamikaze. La fine della guerra gli salvò la vita. Dopo una profonda crisi scelse l'arte e si trasferì a Milano dove fu assistente del grande Marino Marini. Artista di fama mondiale, è iscritto nel Famedio dei milanesi illustri.

L’antenna cinese spunta vicino ad Airbus: Parigi indaga su Emposat. E l’Europa alza il livello d’allerta

L'antenna cinese spunta vicino ad Airbus: Parigi indaga su Emposat. E l'Europa alza il livello d'allerta
Ansa

Un’inchiesta per spionaggio scuote la Francia. In Repubblica Ceca un impianto già installato è stato bloccato. Allerta crescente in Europa sulle stazioni satellitari cinesi: reti globali, finanziamenti statali e legami con l’Esercito Popolare di Liberazione.

«Alien: Pianeta Terra», la sfida riuscita di Noah Hawley

«Alien: Pianeta Terra», la sfida riuscita di Noah Hawley
«Alien: Pianeta Terra» (Disney+)

Noah Hawley porta per la prima volta la saga di Alien sul piccolo schermo con Alien: Pianeta Terra, disponibile su Disney+. Un adattamento originale, ambientato sulla Terra nel 2120, che mescola atmosfere classiche, fantascienza e critica sociale.

Francesi furbetti. Aumentano i congedi per malattia

Francesi furbetti. Aumentano i congedi per malattia
iStock

Il costo dei lavoratori francesi che prendono assenze per malattia è aumentato dell’8,5% rispetto al 2023.

