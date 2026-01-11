{{ subpage.title }}

Stefano Graziosi
2026-01-11

Trump blinda il greggio di Caracas: firmato il decreto contro i sequestri

Delcy Rodriguez (Ansa)
Il presidente ad interim Delcy Rodriguez: «Trattiamo con gli Usa per tutelare il Paese». Dopo il sequestro delle petroliere da parte degli Stati Uniti, è iniziato ufficialmente il sodalizio tra Washington e Caracas per controllare il traffico marittimo delle navi coinvolte nel trasporto di greggio venezuelano.
La cooperazione, annunciata dal presidente americano Donald Trump nel contesto del sequestro venerdì della petroliera Olina, precedentemente registrata come Minerva, è stata confermata dalla stessa compagnia petrolifera di Stato venezuelana, la Pdvsa. Nel comunicato si legge: «Le autorità di Stati Uniti e Venezuela annunciano il successo di un’operazione congiunta per il ritorno al Paese della nave Minerva salpata senza le autorizzazioni corrispondenti».
petrolio venenzuela

Pillole di galateo | Il galateo dei saldi

Pillole di galateo | Il galateo dei saldi
pillole di galateo
Per Landini l’Italia è un regime, Caracas no

Maurizio Landini (Ansa)
Dopo aver lodato il venezuelano Maduro, il numero 1 della Cgil infiamma il comitato per il No insultando l’esecutivo: «Autoritario» Il capo dei dem lo segue: «Vinceremo le elezioni ma non controlleremo i giudici». Conte lapalissiano: «Vogliono cambiare la Carta».

Quella del No è la battaglia dell’Anm e della sinistra sinistra. È per loro, infatti, che cambierebbe l’equilibrio di potere costruito in decenni e per questo sono disposti a qualunque cosa per tentare di abortire la riforma, compreso mentire.

landini referendum

Cuciniamo insieme | Pasta con baccalà e broccoli

Cuciniamo insieme | Pasta con baccalà e broccoli
Come rendere appetitosi i broccoli (lo sono già per conto loro, ma con quel loro odorino solforato a molti sono venuti in uggia) facendoli diventare simpatici in un primo piatto impeccabile dal punto di vista nutrizionale, facilissimo da realizzare e assai appetitoso. Si tratta di pigliare dalla nostra antica tradizione e metterla in pratica dacché orto e pescato vanno da sempre d’accordo nella cultura gastronomica delle nostre terre.
Il centrodestra sta col carabiniere: «I giudici pensino ai delinquenti»

Maurizio Gasparri, Galeazzo Bignami e Clotilde Minasi (Imagoeconomica)
I parlamentari della maggioranza al fianco della «Verità». Bignami (Fdi): «Decisione surreale di toghe politicizzate». Minasi (Lega): «È il mondo al contrario». Gasparri (Fi): «Partecipo alla sottoscrizione».

Per aderire alla sottoscrizione a favore di Emanuele Marroccella clicca QUI

emanuele marroccella
