Ciò che resta dell’Ucraina sarà a sovranità limitata. E Zelensky rischia la testa

2025-08-09
Hadja Lahbib
Dopo il surreale video di Hadja Lahbib, la guida ceca sarà distribuita a tutte le famiglie.
Matteo Ricci (Imagoeconomica). Sopra la foto, la lettera di accettazione e l’iscrizione retrodatata
Per avere uno sconto dal catering sui banchetti elettorali dell’allora sindaco, il Comune iscrive il fornitore nell’elenco degli imprenditori che lavorano per la pubblica amministrazione. Ma poi pasticcia con le date.
Il sindaco di Milano Giuseppe Sala (Imagoeconomica)
La Procura del capoluogo lombardo insiste davanti al Riesame con l’ipotesi di induzione indebita nei confronti del sindaco per il Pirellino. Torna sotto i riflettori il patto di integrità della commissione Paesaggio del Comune, che valutava i progetti
Processi incagliati all’età della biro. Per l’Anm è sempre colpa del governo
Il presidente di Anm Cesare Parodi (Ansa)
- Secondo l’Associazione, la scarsa digitalizzazione dei procedimenti dipende dall’esecutivo. Dimentica le migliaia di addetti da poco assunti. La gestione di quella «macchina» è in mano alle toghe stesse.
- Lite «Unità»-carabinieri su Almasri. Il quotidiano diretto da Sansonetti parla di «rivincita» dell’Arma che, dopo essere stata «esclusa dal caso, ha scoperchiato le bugie» di Palazzo Chigi. Dura smentita dei militari.