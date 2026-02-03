Boni Castellane Zitti e Boni | Boni Castellane: «La sinistra usa gli immigrati per sostituirci» play icon

Gli immigrati sono parte fondamentale del progetto della sinistra mondiale che vuole sostituire etnicamente il bacino di elettori dell’Emisfero occidentale. Il caso più eclatante è quello britannico, dove gli immigrati hanno cessato di essere minoranza e sono arrivati ai vertici della politica.