True Flaminia Camilletti L’Ue approva la «direttiva vittime». Ma Zan crede sia passato il suo ddl Alessandro Zan (Ansa)

La replica di Lega e Carlo Fidanza (Fdi): «Scambia l’assistenza alle parti lese con il Codice penale».Manie di protagonismo, così si possono inquadrare le dichiarazioni di Alessandro Zan, europarlamentare del Pd, che ha commentato così l’approvazione della direttiva Ue sulle vittime: «Si rafforza finalmente la protezione per chi subisce reati come stalking, violenza, abusi sessuali, reati d’odio. Persone troppo spesso lasciate sole e troppo spesso costrette a percorsi di giustizia complicati e dolorosi. Da oggi cambia il paradigma: denunciare sarà più semplice, le vittime avranno maggiori tutele durante il processo e potranno accedere a servizi di supporto medico, psicologico e legale. Nella legge c’è anche un pezzo del ddl Zan, affossato nel 2021 in Senato tra applausi indecenti della destra. Nel 2021 avevamo detto che la nostra battaglia non si sarebbe fermata e così è stato».In gergo politico si definisce «metterci il cappello», ma la realtà sembra essere molto diversa da come la descrive Zan. «La direttiva sull’assistenza e la protezione delle vittime di reato contiene molti aspetti positivi che l’Italia ha contribuito a definire. Grazie a questo testo, le vittime di reati odiosi come le violenze sessuali, lo stalking, la pedofilia, i reati legati alla criminalità e al terrorismo, potranno godere di maggiori tutele nella fase dell’assistenza, delle indagini e del processo. Purtroppo l’azione ideologica della sinistra ha fatto sì che nel testo finale rientrasse un riferimento all’identità di genere come criterio di valutazione dello status di vittima di reato. Per questa ragione, il governo italiano ha chiarito con una dichiarazione formale in sede di Consiglio che, nel rispetto dei Trattati che sanciscono la competenza nazionale sul tema, quella parte verrà recepita dall’Italia secondo l’ordinamento nazionale, che distingue il genere in base al sesso biologico (maschile o femminile) e così il relativo diritto all’identità», così la delegazione di Fratelli d’Italia all’Europarlamento. Insomma non va proprio come dice Zan, perché fortunatamente la legge non passa come l’avrebbe voluta lui nel 2021. Lo spiega bene alla Verità Carlo Fidanza, capo delegazione Fdi in Europa: «Zan e la sinistra raccontano una realtà che non esiste. Le forzature ideologiche in salsa gender non possono scardinare la competenza nazionale che è scritta nei trattati». Nella sostanza questa legge, secondo quanto spiegato, non aggiunge alcun nuovo reato o aggravante.Lo confermano anche dalla Lega. «Ma quale reintroduzione del ddl Zan? La revisione della direttiva europea sulle vittime di reato non fa rientrare dalla finestra (in alcun modo) quello che era già uscito dalla porta. Ci riferiamo ai contenuti del suo ddl, bocciato al Senato nell’autunno 2021. Sostenere il contrario, significa confondere la creazione di nuovi reati con le regole per l’assistenza alle parti lese», precisa la delegazione della Lega al Parlamento europeo. «Il ddl Zan mirava a modificare il Codice penale italiano introducendo nuove fattispecie di reato. La direttiva europea, al contrario, non impone in alcun modo agli Stati membri di introdurre nuove aggravanti (come omofobia o transfobia) nei rispettivi ordinamenti». L’obiettivo del testo infatti consiste nello stabilire degli standard minimi per assistere chi è già vittima di un reato. Il riferimento all’identità di genere è stato quindi travisato perché serve solo per valutare la situazione specifica della vittima e non introduce nuove forme di genere. Quindi, dal momento che l’ordinamento italiano non possiede una definizione autonoma di «identità di genere» sganciata dal sesso biologico, resta tutto com’era. Anche perché, come precisa la delegazione della Lega: «Una norma procedurale europea non ha il potere di cambiare le definizioni giuridiche italiane, tantomeno per via amministrativa».