True Valerio Benedetti Stupri etnici: 20 condanne in Uk Getty Images. Nel riquadro, i volti degli stupratori di Kirklees, nel West Yorkshire

Inflitti 277 anni di carcere complessivi per le violenze delle grooming gang di Kirklees. Gli imputati erano per lo più uomini pachistani, il più vecchio dei quali ha 87 anni.La Corte di Leeds ha emesso ieri una sentenza storica: 20 persone, per la stragrande maggioranza uomini di origine pachistana, sono state condannate complessivamente a 277 anni di reclusione per aver stuprato e abusato sessualmente di ragazze minorenni, una delle quali aveva appena 12 anni. I fatti si sono consumati tra il 1995 e il 2003 nell’area di Kirklees, nel West Yorkshire. I verdetti sono arrivati al termine di ben sei processi separati e sono stati resi pubblici solo ora.Secondo le ricostruzioni dell’accusa, le minorenni venivano adescate, drogate con cocaina, eroina e altre sostanze pesanti, e poi «trattate come oggetti a disposizione di predatori senza scrupoli». La polizia del West Yorkshire ha definito gli abusi «veramente orribili» e ha lodato pubblicamente la forza morale delle vittime: «Queste donne hanno dimostrato un coraggio straordinario nel testimoniare durante processi lunghi e difficili. Devono provare orgoglio per la determinazione con cui hanno cercato giustizia e nel vedere finalmente dietro le sbarre persone che non hanno posto nella nostra società».Tra le pene più pesanti figurano i 28 anni inflitti a Sajid Majid, 53 anni, per cinque stupri e tre aggressioni sessuali; i 25 anni a Manaf Hussain, 51 anni, per sei stupri e spaccio di droga; e i 24 anni a Tariq Azam, 57 anni, per cinque stupri e quattro aggressioni sessuali. Tra i condannati c’è anche Ibrahim Khalifa, 87 anni, che dovrà scontare 11 anni e che, vista l’età, con ogni probabilità morirà in carcere. L’unica donna del gruppo, Donna Lynn, 45 anni, ha invece ricevuto tre anni per sfruttamento della prostituzione.Questo caso agghiacciante si inserisce in un fenomeno ormai ben documentato nel Regno Unito: quello delle temute grooming gang. Si tratta di bande organizzate, attive soprattutto nel Nord dell’Inghilterra - da Rotherham a Rochdale, da Telford a Oxford, fino a Huddersfield - che per anni hanno sfruttato sistematicamente migliaia di ragazze vulnerabili, perlopiù bianche britanniche. In moltissimi di questi scandali, gli autori erano prevalentemente uomini di origine pachistana.Inchieste indipendenti come quella condotta dall’accademica scozzese Alexis Jay sulla cittadina di Rotherham - dove si stimano circa 1.400 vittime tra il 1997 e il 2013 - hanno mostrato una chiara sovrarappresentazione del gruppo etnico pachistano. Il punto più inquietante, però, è che autorità locali, servizi sociali e forze di polizia hanno spesso minimizzato o ignorato questi abusi per paura di essere accusati di razzismo, lasciando così le vittime alla mercé dei loro aguzzini. E non si trattava di pochi criminali isolati, ma di vere e proprie reti organizzate che condividevano vittime, luoghi e metodologie: regali, alcol, droga, violenze ripetute e minacce. Le ragazze venivano considerate «sporche» e quindi facili prede, in un intreccio di misoginia, senso di impunità e disprezzo culturale nei confronti delle donne occidentali.Naturalmente, sarebbe assurdo attribuire responsabilità collettive all’intera comunità pachistana. Ma negare per anni la dimensione etnica e culturale del fenomeno, come ha fatto gran parte della sinistra britannica, ha oggettivamente ostacolato la comprensione del problema e ritardato gli interventi delle autorità competente. Il timore di «stigmatizzare una comunità», infatti, ha spesso finito per proteggere gli autori degli abusi anziché le vittime. Ed è per questo che oggi, nel Regno Unito, cresce il dibattito sul fallimento delle politiche multiculturaliste, sul controllo dell’immigrazione e sulla necessità di mettere la tutela dei minori davanti a qualsiasi sensibilità ideologica o battaglia «antirazzista». La giustizia ha finalmente dato una risposta alle vittime di Kirklees. Resta ora da capire se la politica britannica avrà il coraggio di trarne le dovute conseguenze.