2025-10-24
«Basta unanimità nell’Ue». Asse Tajani-Quirinale dopo la sfida della Meloni
Il ministro si sgancia dalla posizione del premier: «Lecito pensarla diversamente» Ma così il leader di Forza Italia si allinea a chi vorrebbe un’Europa a due velocità.«Basta unanimità». Il vicepremier Antonio Tajani all’indomani del discorso del presidente del Consiglio alle Camere, rompe le righe con la linea del governo imposta da Giorgia Meloni sul voto all’unanimità in Europa, e lo fa citando Silvio Berlusconi. Il contesto in cui si esprime è quello giusto. A margine del prevertice del Ppe ieri a Bruxelles, prima che si riunisse il Consiglio, ai giornalisti racconta: «Ricordo l’ultimo messaggio di Berlusconi, il suo ultimo intervento era ricoverato in clinica e non aveva potuto partecipare ad una manifestazione che si svolgeva a Milano. Era il 5 di maggio, quindi un mese prima della sua morte. Fu quasi un testamento politico. E nel testamento politico disse due cose: basta con i voti alla unanimità, e creiamo una difesa europea, un vero esercito unico. Quella per noi è la stella polare. Sono le nostre linee politiche: le discuteremo con i nostri alleati, ma non è un tema di stabilità del governo. È un dibattito normale: siamo delle forze politiche differenti, possiamo avere anche delle differenze». Tajani poi ha precisato: «Le posizioni di cui stiamo parlando sono, per ora, teoriche: non c’è un vero e proprio dibattito politico su questo punto. Io espongo semplicemente quella che è la nostra posizione, che ritengo del tutto legittima. Così come è legittima la posizione di Giorgia Meloni, sebbene sia diversa dalla nostra. Sono posizioni differenti, ma entrambe legittime e fondate. Noi siamo una forza europeista. Il mio obiettivo è arrivare, alla fine, agli Stati Uniti d’Europa. Per noi il voto a maggioranza deve essere sempre più usato, e la difesa europea, non soltanto la collaborazione maggiore tra europei, deve essere un obiettivo. Si comincia con la collaborazione, come stiamo facendo adesso, però l’obiettivo deve essere avere una difesa europea». Anche per quanto riguarda la difesa europea la linea si sposta, seppur con distanze differenti, da quella di Fratelli d’Italia e Lega. «La difesa europea è una cosa che per me non inficia, non riduce, non colpisce l’interesse nazionale. L’interesse nazionale coincide con l’interesse europeo».Questo però, per il leader di Forza Italia, non costituisce un ostacolo. «È naturale in una maggioranza articolata, discutiamo, ci confrontiamo, ma questo non mette in discussione la coesione della coalizione. Poi, è chiaro, si può discutere su come l’Europa debba muoversi. Se nel governo ci fossero forze contrarie all’idea stessa di Europa, io non potrei farne parte. Ma poiché non è così, condivido pienamente un percorso che rimane, nella sostanza, europeista». Non proprio un fulmine a ciel sereno, la linea è quella dei popolari, non cambia e fa parte della strategia messa in campo per arginare governi non considerati allineati, come quello ungherese di Viktor Orbán. Anche Roberta Metsola, popolare anche lei, nonché presidente del Parlamento europeo sostiene: «Se vogliamo essere pronti per un’Ue allargata, dobbiamo fare sul serio nell’avviare le nostre riforme interne». E per riforme intende quelle sostenute, appunto, anche dai popolari. «La mia speranza è che le istituzioni e gli Stati membri la vedano come un invito ad avere una discussione onesta, finalmente, sull’argomento» spiega riferendosi al voto che il giorno prima l’Eurocamera ha espresso sulle conseguenze istituzionali dell’allargamento redatta dall’eurodeputato di Renew, Sandro Gozi. Il rapporto, sostenuto dalle delegazioni di Forza Italia (Ppe), Partito democratico (S&D) e Verdi (Greens/Ale) al Parlamento europeo, delinea una serie di proposte in vista di un allargamento dell’Ue a 35 Paesi e sottolinea la necessità di procedere in parallelo con riforme istituzionali e allargamento. Tra le misure previste figurano un uso più esteso del voto a maggioranza qualificata, una revisione del bilancio europeo oltre l’attuale tetto dell’1% del reddito nazionale lordo, un rafforzamento dei poteri dell’Eurocamera e un maggiore coinvolgimento dei Paesi candidati nel processo decisionale.L’ipotesi delle due Europe, quella di serie a e quella di serie b, ancora non è stata formulata chiaramente, ma il piano esiste, e tende a delegittimare i governi scomodi, sdoganando il fatto che il potere di veto possa essere abolito o messo da parte a piacimento.Sul tema di un’Europa politica e del superamento dell’unanimità, Tajani trova una eccellente sponda (o forse viceversa) nel presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «Un seggio permanente per l’Europa resta un obiettivo ambizioso, anche se appare ancora lontano» ha ribadito in un’intervista concessa alla Voce di New York, chiarendo «quanto sia urgente, in una realtà multipolare, dominata da soggetti di scala ben superiore a quella di singoli Stati, accelerare il processo di integrazione che porti a compimento il disegno di un’Europa politica, dotata di meccanismi di governance efficaci e in grado di svolgere un ruolo incisivo sugli scenari globali». L’abolizione dell’unanimità, mascherata da volontà di riforma dell’Europa, è un filo che lega non solo Tajani e Mattarella. Romano Prodi ne è uno dei più grandi fautori e non solo, anche la segretaria del Pd, Elly Schlein. A Cernobbio un mese e mezzo fa ha detto: «A livello europeo c’è tantissimo da fare. La prima grande questione è fare anche quello che Mattarella ha esortato a fare, cioè un salto in avanti nell’unità europea che si fa superando l’unanimità. E dove non ci sono le condizioni per superarla nei trattati lavorare da subito a delle cooperazioni rafforzate». Eccola lì, l’Europa di serie a e l’Europa di serie b.
Protagonista di questo numero è l’atteso Salone della Giustizia di Roma, presieduto da Francesco Arcieri, ideatore e promotore di un evento che, negli anni, si è imposto come crocevia del mondo giuridico, istituzionale e accademico.
Arcieri rinnova la missione del Salone: unire magistratura, avvocatura, politica, università e cittadini in un confronto trasparente e costruttivo, capace di far uscire la giustizia dal linguaggio tecnico per restituirla alla società. L’edizione di quest’anno affronta i temi cruciali del nostro tempo — diritti, sicurezza, innovazione, etica pubblica — ma su tutti domina la grande sfida: la riforma della giustizia.
Sul piano istituzionale spicca la voce di Alberto Balboni, presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, che individua nella riforma Nordio una battaglia di civiltà. Separare le carriere di giudici e pubblici ministeri, riformare il Consiglio superiore della magistratura, rafforzare la terzietà del giudice: per Balboni sono passaggi essenziali per restituire equilibrio, fiducia e autorevolezza all’intero sistema giudiziario.
Accanto a lui l’intervento di Cesare Parodi dell’Associazione nazionale magistrati, che esprime con chiarezza la posizione contraria dell’Anm: la riforma, sostiene Parodi, rischia di indebolire la coesione interna della magistratura e di alterare l’equilibrio tra accusa e difesa. Un dialogo serrato ma costruttivo, che la testata propone come simbolo di pluralismo e maturità democratica. La prima pagina di Giustizia è dedicata inoltre alla lotta contro la violenza di genere, con l’autorevole contributo dell’avvocato Giulia Buongiorno, figura di riferimento nazionale nella difesa delle donne e nella promozione di politiche concrete contro ogni forma di abuso. Buongiorno denuncia l’urgenza di una risposta integrata — legislativa, educativa e culturale — capace di affrontare il fenomeno non solo come emergenza sociale ma come questione di civiltà. Segue la sezione Prìncipi del Foro, dedicata a riconosciuti maestri del diritto: Pietro Ichino, Franco Toffoletto, Salvatore Trifirò, Ugo Ruffolo e Nicola Mazzacuva affrontano i nodi centrali della giustizia del lavoro, dell’impresa e della professione forense. Ichino analizza il rapporto tra flessibilità e tutela; Toffoletto riflette sul nuovo equilibrio tra lavoro e nuove tecnologie; Trifirò richiama la responsabilità morale del giurista; Ruffolo e Mazzacuva parlano rispettivamente di deontologia nell’era digitale e dell’emergenza carceri. Ampio spazio, infine, ai processi mediatici, un terreno molto delicato e controverso della giustizia contemporanea. L’avvocato Nicodemo Gentile apre con una riflessione sui femminicidi invisibili, storie di dolore taciuto che svelano il volto sommerso della cronaca. Liborio Cataliotti, protagonista della difesa di Wanna Marchi e Stefania Nobile, racconta invece l’esperienza diretta di un processo trasformato in spettacolo mediatico. Chiudono la sezione l’avvocato Barbara Iannuccelli, parte civile nel processo per l’omicidio di Saman, che riflette sulla difficoltà di tutelare la dignità della vittima quando il clamore dei media rischia di sovrastare la verità e Cristina Rossello che pone l’attenzione sulla privacy di chi viene assistito.
Voci da angolature diverse, un unico tema: il fragile equilibrio tra giustizia e comunicazione. Ma i contributi di questo numero non si esauriscono qui. Giustizia ospita analisi, interviste, riflessioni e testimonianze che spaziano dal diritto penale all’etica pubblica, dalla cyber sicurezza alla devianza e criminalità giovanile. Ogni pagina di Giustizia aggiunge una tessera a un mosaico complessivo e vivo, dove il sapere incontra l’esperienza e la passione civile si traduce in parola scritta.
Per scaricare il numero di «Giustizia» basta cliccare sul link qui sotto.
Giustizia - Ottobre 2025.pdf
Terry Rozier (Getty Images)
L’operazione Royal Flush dell’Fbi coinvolge due nomi eccellenti: la guardia dei Miami Heat Terry Rozier e il coach dei Portland Trail Blazers Chauncey Billups, accusati di frode e riciclaggio in un vasto giro di scommesse truccate e poker illegale gestito dalle storiche famiglie mafiose.