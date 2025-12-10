{{ subpage.title }}

True
Stefano Piazza
2025-12-10

Difesa europea sotto pressione: i numeri che smentiscono l’autonomia del Vecchio continente

True
Difesa europea sotto pressione: i numeri che smentiscono l’autonomia del Vecchio continente
Getty Images
La nuova strategia Usa rilancia il tema dell’autonomia militare europea. Tra basi americane, deterrenza nucleare, spese per la difesa e limiti strutturali degli eserciti nazionali, i dati mostrano un continente ancora largamente dipendente dall’ombrello statunitense.

La pubblicazione della nuova Strategia per la sicurezza nazionale dell’amministrazione Trump, dai toni esplicitamente duri verso l’Europa, ha riacceso un interrogativo che da anni viene rinviato: il continente è realmente in grado di garantire da solo la propria sicurezza militare? Il documento, analizzato da Le Figaro, evidenzia una frattura sempre più evidente tra ambizioni politiche europee e realtà operativa sul terreno.

Continua a leggereRiduci
difesa europea
True

«Il vaccino a mRna accelera i tumori e attiva le metastasi nei malati»

«Il vaccino a mRna accelera i tumori e attiva le metastasi nei malati»
Ansa
  • Una ricerca di recente pubblicazione mostra come, dati alla mano, Covid e preparati genici velocizzino la crescita delle masse cancerogene. Chi ha ricevuto le dosi è più esposto perché più sollecitato.
  • Boccia (Pd) durante l’audizione di Sileri in commissione: «Decidevano Cts e Cdm» L’allora viceministro conferma: «Io isolato. Non so chi abbia imposto la tachipirina».

Lo speciale contiene due articoli.

Continua a leggereRiduci
vaccini mrna

Dimmi La Verità | Alessandro Rico: «L'Europa intralcia la pace in Ucraina»

Dimmi La Verità | Alessandro Rico: «L'Europa intralcia la pace in Ucraina»

Ecco #DimmiLaVerità del 10 dicembre 2025. Con il nostro Alessandro Rico analizziamo gli ostacoli che molti leader europei mettono sulla strada della pace in Ucraina.

carlo tarallo dimmi la verità podcast
True

Verona, Siemens e RAILPOOL aprono un nuovo hub per la manutenzione delle locomotive

True
Verona, Siemens e RAILPOOL aprono un nuovo hub per la manutenzione delle locomotive

Investimento da 20 milioni di euro nell’Interporto di Verona, con un nuovo centro per la manutenzione leggera delle locomotive. «Questo progetto rafforza il ruolo dell’Italia nella logistica europea», afferma Pierfrancesco De Rossi, Ceo di Siemens Mobility.

È a Verona, lungo uno degli assi ferroviari più strategici d’Europa, che Siemens Mobility e RAILPOOL hanno deciso di rafforzare la loro presenza industriale in Italia. L’annuncio è arrivato oggi da Milano, nella cornice di Casa Siemens, dove le due aziende hanno presentato l’accordo preliminare per la realizzazione di un nuovo hub dedicato alla manutenzione delle locomotive all’interno dell’Interporto di Verona.

Continua a leggereRiduci
hub interporto verona

Competitività, Foti: «L'Ue non deve descrivere i suoi problemi ma risolverli»

True
Competitività, Foti: «L'Ue non deve descrivere i suoi problemi ma risolverli»play icon
(Totaleu)

Lo ha detto il Ministro per gli Affari europei in un’intervista margine degli Ecr Study Days a Roma.

foti competitività ue
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy