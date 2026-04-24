Redazione digitale Il Vogue Vintage Market torna a Milano con eBay Mariacarla Boscono (Ansa)

Il fascino del passato incontra la generosità del presente. Il 25 aprile, la capitale italiana della moda ospiterà la seconda edizione dell'evento dedicato al mondo degli abiti vintage, con protagonista il popolare sito di e-commerce. Domani eBay sarà partner principale del Vogue Vintage Market, un appuntamento dedicato agli appassionati del mondo della moda e soprattutto della moda di seconda mano, che dà nuova vita a capi vintage e abiti dal gusto sempre attuale. L'evento torna a Milano per il secondo anno, sulla scia del successo già riscosso sulle piazze mondiali della moda. Londra, New York e Berlino. Madrina dell’edizione di quest'anno del Vogue Vintage Market sarà la top model di fama internazionale Mariacarla Boscono, che per l'occasione farà dono di una serie di capi vintage del suo guardaroba personale. Dalle 11 del mattino fino alla sera alle 20, sarà possibile esplorare e acquistare capi selezionati, abiti e accessori vintage donati da uffici stile e stampa dei brand, designer, creativi, il tutto presso Officine LùBar (via Monviso 34, Milano). La novità di quest'anno pensata da eBay sarà la dimensione virtuale dell'evento, che permetterà anche a chi si trova fuori città di partecipare e aggiudicarsi preziosi capi vintage, grazie a una diretta su eBay Live, la nuova piattaforma di shopping interattivo in diretta che connette acquirenti e venditori in tempo reale all’interno dell’ecosistema sicuro e affidabile di eBay. Durante il live streaming, in programma alle 15.00, sarà possibile acquistare borse e accessori di brand come Fendi, Prada e Louis Vuitton, messi all’asta a partire da 1 euro. Anche quest’anno il ricavato delle vendite del Vogue Vintage Market, al netto di costi, imposte e commissioni, sarà devoluto a Fondazione Pangea Ets, da oltre vent’anni attiva nella promozione dell’emancipazione e dell’autonomia femminile. I fondi contribuiranno a sostenere donne vittime di violenza lungo tutto il loro percorso di rinascita, destinando alle case rifugio, primo stadio in termini di accoglienza, e al reinserimento lavorativo attraverso il progetto Reama.