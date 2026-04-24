{{ subpage.title }}

Redazione digitale
2026-04-24

Oggi in edicola

True

Prima le bollette e poi le armi: l’Italia non vuol morire per le fisime europee

Prima le bollette e poi le armi: l’Italia non vuol morire per le fisime europee
Giancarlo Giorgetti (Ansa)
Dopo aver seguito una linea prudente, anche Giorgetti sbotta: «Priorità da ridefinire, soprattutto nel campo della Difesa».

È vero che c’è ben poco da essere ottimisti «perché basta guardare i telegiornali», come su per giù ha risposto Giancarlo Giorgetti a Giorgia Meloni, però è altrettanto vero che nemmeno esser stati troppo prudenti con l’Europa è servito granché. In questi anni il governo, rispetto ai conti pubblici, ha scelto un profilo di massima attenzione rispetto alle regole europee, forse anche per dimostrare che le apparenze e i pregiudizi ingannavano e i sovranisti non erano degli sfasciacarrozze.

Continua a leggereRiduci
True

Sul Superbonus Conte racconta Superballe

Sul Superbonus Conte racconta Superballe
Giuseppe Conte (Ansa)
Per far perdere le staffe all’avvocato pugliese è bastato che il presidente del Consiglio ricordasse il buco lasciato dal governo giallorosso grazie al famigerato 110%. «Basta lagne», ha frignato. Ma i numeri lo inchiodano: 120 miliardi tolti a scuola e salute.

A Giuseppe Conte non piace che si ricordi il buco creato dal suo governo con il Superbonus. Ieri, dopo che Giorgia Meloni ha ricordato quanto ancora pesi sulle casse pubbliche la misura del 110 per cento voluta dal governo giallorosso, il capo dei 5 stelle ha reagito in malo modo, accusando il presidente del Consiglio di suonare come un disco rotto. «Questa lagna la sentiamo da quattro anni. Basta con le balle: dopo quattro anni e zero riforme il tempo delle Superscuse è scaduto».

Continua a leggereRiduci
conte
True

Unicredit a sorpresa sale in Generali e rilancia il risiko

Unicredit a sorpresa sale in Generali e rilancia il risiko
Andrea Orcel (Ansa)
Con l’8,7% Orcel diventa terzo azionista del gruppo triestino, dopo Mps-Mediobanca e Delfin, e cresce al 32% di Commerz.

Le luci sul risiko bancario si riaccendono. In realtà non si sono mai spente. Erano rimaste soffuse come neon stanchi. Ieri sono tornate a brillare. A spingere l’interruttore è stato Unicredit che ha portato la partecipazione in Generali dal 6 all’8,72%. La versione ufficiale è rassicurante.

Continua a leggereRiduci
unicredit
True

Meloni mette pressione a Bruxelles: «Scostamento di bilancio? Si può...»

Meloni mette pressione a Bruxelles: «Scostamento di bilancio? Si può...»
Giorgia Meloni (Ansa)
Il premier: «I conti sono in ordine, pagherò i debiti di altri alle prossime elezioni».

È in Europa che il governo sta cercando risposte per la grave situazione economica ed energetica globale scatenata dalla guerra. Giorgia Meloni, a margine del vertice informale Ue di Cipro, è stata chiara: «Sarebbe un errore se credessimo di dover seriamente affrontare queste questioni solo quando siamo arrivati “oltre”, come in passato; perché quando ci si muove troppo tardi, il prezzo che si paga è più alto».

Continua a leggereRiduci
vincolo di bilancio
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy